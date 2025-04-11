"Плесень русского мира": Кристину Орбакайте осудили в Литве

Вы узнаете:
- Кристина Орбакайте собралась выступить в Литве
- Активисты поставили условие певице
Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не выразила свою позицию по поводу террористического вторжения РФ в Украину, попала в неприятности.
Как сообщает издание LRT, певица планирует концерт в Вильнюсе 31 мая, но активисты потребовали отменить его, чтобы не пачкать литовскую культуру "плесенью русского мира".
Активистка Иева Чепайте напомнила, что Орбакайте в 2022 году выступала в незаконно аннексированном украинском Крыму.
"Рубли одерживают верх над ценностями, или вы сами немного дружите с Путиным?" – заявила она.
Также эксперт по вопросам обороны и безопасности Ауримас Навис считает, что сейчас война не только в Украине, началось распространение информационной войны и в других странах.
"Мы не всегда видим, что к нам кто-то приезжает, чтобы дать концерт, показать спектакль или балет. Россияне этим пользуются", - отметил Навис.
А вот в Минкульте Литвы обратили внимание на то, что у Кристины есть паспорт Литвы и ей невозможно запретить приезд в страну.
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Отметим, как сообщал Главред, певица Настя Каменских показала поклонникам фотографии с новой фотосессии, которая прошла в Киеве. Настя позировала в интересном джинсовом костюме, дополнив образ высокими сапогами и выразительным макияжем.
А также Елена Тополя высказала свое мнение о поведении рэпера Потапа, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине. Она отметила, что каждый выбирает свой путь сам, но близкие беглеца могут повлиять на его скандальные вкиды.
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Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
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