"Плесень русского мира": Кристину Орбакайте осудили в Литве

Литовцы требуют четкого ответа от певицы.

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Кристина Орбакайте - проблемы в Литве / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Вы узнаете:

Кристина Орбакайте собралась выступить в Литве

Активисты поставили условие певице

Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не выразила свою позицию по поводу террористического вторжения РФ в Украину, попала в неприятности.

Как сообщает издание LRT, певица планирует концерт в Вильнюсе 31 мая, но активисты потребовали отменить его, чтобы не пачкать литовскую культуру "плесенью русского мира".

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Активистка Иева Чепайте напомнила, что Орбакайте в 2022 году выступала в незаконно аннексированном украинском Крыму.

"Рубли одерживают верх над ценностями, или вы сами немного дружите с Путиным?" – заявила она.

Кристина Орбакайте живет в США с мужем и дочерью / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Также эксперт по вопросам обороны и безопасности Ауримас Навис считает, что сейчас война не только в Украине, началось распространение информационной войны и в других странах.

Кристина Орбакайте много времени проводит с дочерью / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

"Мы не всегда видим, что к нам кто-то приезжает, чтобы дать концерт, показать спектакль или балет. Россияне этим пользуются", - отметил Навис.

А вот в Минкульте Литвы обратили внимание на то, что у Кристины есть паспорт Литвы и ей невозможно запретить приезд в страну.

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Отметим, как сообщал Главред, певица Настя Каменских показала поклонникам фотографии с новой фотосессии, которая прошла в Киеве. Настя позировала в интересном джинсовом костюме, дополнив образ высокими сапогами и выразительным макияжем.

А также Елена Тополя высказала свое мнение о поведении рэпера Потапа, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине. Она отметила, что каждый выбирает свой путь сам, но близкие беглеца могут повлиять на его скандальные вкиды.

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Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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