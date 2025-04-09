В Литве взбунтовались против Кристины Орбакайте - условие от властей

Кратко:
- Кристину Орбакайте призвали определиться с политической позицией
- Концерт певицы в Литве под вопросом
Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас поставил певице Кристине Орбакайте условие – высказать свою позицию по поводу вторжения РФ в Украину, чтобы провести запланированный концерт в Вильнюсе.
Как сообщает издание LRT, Палуцкас отметил, что певица должна сделать соответствующее заявление, ведь она молчит о своей гражданской позиции.
"Организаторы концерта могут задать ей этот вопрос и предоставить ответ общественности", — сказал премьер-министр.
Отметим, 31 мая на площадке Pramogu arena в Вильнюсе должен пройти концерт Орбакайте, но местные жители возмущены молчанием артистки.
Кстати, Орбакайте уехала из РФ еще в 2022 году, но возвращалась туда несколько раз и даже планировала тур. Все же концерты молчуньи сорвались, поэтому теперь она выступает в многих странах, кроме России.
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Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
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