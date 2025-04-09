В Литве взбунтовались против Кристины Орбакайте - условие от властей

Пришло время Кристине Орбакайте ответить на важный вопрос.

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Кристина Орбакайте - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Кратко:

Кристину Орбакайте призвали определиться с политической позицией

Концерт певицы в Литве под вопросом

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас поставил певице Кристине Орбакайте условие – высказать свою позицию по поводу вторжения РФ в Украину, чтобы провести запланированный концерт в Вильнюсе.

Как сообщает издание LRT, Палуцкас отметил, что певица должна сделать соответствующее заявление, ведь она молчит о своей гражданской позиции.

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"Организаторы концерта могут задать ей этот вопрос и предоставить ответ общественности", — сказал премьер-министр.

Кристина Орбакайте больше не выступает в РФ / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Отметим, 31 мая на площадке Pramogu arena в Вильнюсе должен пройти концерт Орбакайте, но местные жители возмущены молчанием артистки.

Кристина Орбакайте живет в США с мужем и дочерью / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Кстати, Орбакайте уехала из РФ еще в 2022 году, но возвращалась туда несколько раз и даже планировала тур. Все же концерты молчуньи сорвались, поэтому теперь она выступает в многих странах, кроме России.

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Отметим, как сообщал Главред, певица Настя Каменских показала поклонникам фотографии с новой фотосессии, которая прошла в Киеве. Настя позировала в интересном джинсовом костюме, дополнив образ высокими сапогами и выразительным макияжем.

А также Елена Тополя высказала свое мнение о поведении рэпера Потапа, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине. Она отметила, что каждый выбирает свой путь сам, но близкие беглеца могут повлиять на его скандальные вкиды.

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Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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