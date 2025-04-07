Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Могут вправить мозг": украинская певица рассказала, что происходит с Потапом

Элина Чигис
7 апреля 2025, 08:14
367
Потап потерял свой авторитет в украинском шоу-бизнесе.
Потап
Потап - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Кратко:

  • Елена Тополя раскритиковала Потапа
  • Что певица о нем сказала

Украинская известная певица Елена Тополя высказала свое мнение о поведении рэпера Потапа, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.

В интервью для Oboz.ua Елена отметила, что каждый выбирает свой путь сам, но близкие беглеца могут повлиять на его скандальные вкиды. Певица отметила, что перестала следить и интересоваться жизнью рэпера.

видео дня

"Я не знаю, что происходит с ним. И не интересуюсь, потому что каждый выбирает свой путь. Силы, совесть или бессовестность что-то говорить или делать. Я не вправе оценивать других людей, потому что я — не они. Они взрослые, у которых есть в окружении такие же взрослые личности — их близкие, которые могут вправить мозг, если нужно. А если не могут, то простите, но у меня есть моя жизнь, я исключительно ею хочу заниматься", — сказала Тополя.

Потап верит в свой успех за границей
Потап верит в свой успех за границей / фото: instagram.com, Потап

Напомним, Потап часто попадает в скандальные ситуации: он отдыхал в Дубае с жителями страны-оккупанта РФ, дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, исполняет русскоязычные песни и на назвал Украину "страной, в которой ничего нет".

Потап в новом образе Slavic Balagan
Потап в новом образе Slavic Balagan / фото: instagram.com, Потап

Также сначала вместе с рэпером за границу уехала и его жена – певица Настя Каменских – и пробовала строить там свою карьеру, но она уже давно вернулась в Украину.

Потап
Потап / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Alyosha Потап новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Они этого не делают": Рютте сказал, что должна сделать РФ для завершения войны

"Они этого не делают": Рютте сказал, что должна сделать РФ для завершения войны

08:42Война
Ситуация обостряется: ВС РФ продвинулись на трех направлениях и давят возле Лимана

Ситуация обостряется: ВС РФ продвинулись на трех направлениях и давят возле Лимана

06:49Война
В тактике россиян произошел сбой: что было не так с массированной ракетной атакой

В тактике россиян произошел сбой: что было не так с массированной ракетной атакой

05:00Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 апреля: Овны озолотятся, Ракам - конфликты

Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 апреля: Овны озолотятся, Ракам - конфликты

В 2025 году Украина может остаться без популярного фрукта: в чем причина

В 2025 году Украина может остаться без популярного фрукта: в чем причина

Люди, которые доживают до 100 лет, едят одни и те же 10 продуктов

Люди, которые доживают до 100 лет, едят одни и те же 10 продуктов

Мощный ветер, мороз и гололедица: какие регионы будет засыпать снегом

Мощный ветер, мороз и гололедица: какие регионы будет засыпать снегом

Карта Deep State онлайн за 7 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

09:50

Намело 30 см снега и мороз -18: синоптики назвали регионы, где ударят заморозки

09:41

Эликсир для упыря: как российская наука варит бессмертие для Кремлямнение

09:40

Рынок валют "потрусило": эксперты сказали, покупать ли доллар и евро на этой неделе

09:39

Яблока будет некуда девать: что налить под дерево весной

09:28

Как убрать запах чеснока на руках: эксперты посоветовали эффективное средство

Шапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и ЕвросоюзомШапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и Евросоюзом
08:42

"Они этого не делают": Рютте сказал, что должна сделать РФ для завершения войны

08:31

Карта Deep State онлайн за 7 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

"Могут вправить мозг": украинская певица рассказала, что происходит с Потапом

07:50

Темпы оккупации снизились в 5 раз: сколько территорий РФ захватила с ноября

Реклама
07:10

Оптическая иллюзия для гениев: за 5 секунд надо угадать животное на рисунке

06:49

Ситуация обостряется: ВС РФ продвинулись на трех направлениях и давят возле Лимана

06:28

На Ковчег Трампа пустят только богатыхмнение

05:50

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти сумку

05:00

В тактике россиян произошел сбой: что было не так с массированной ракетной атакой

04:30

В 100 раз вкуснее, чем в ресторане: рецепт идеального соуса для пиццы

03:32

"В Европе есть новый военный союз": названы условия сотрудничества и роль УкраиныВидео

03:00

Оптическая иллюзия: найдите спрятавшегося во дворе кота за 5 секунд

01:30

Очень яркий юноша: Шевченко показал редкое фото младшего из четырех сыновей

00:36

Искала Афину среди обломков: первые секунды после удара глазами выжившей матери в Кривом РогеФотоВидео

06 апреля, воскресенье
23:59

После разоблачения от Кондратюка: актер Ярошенко объяснил свой побег из страны

Реклама
23:24

Ход Трампа с пошлинами: в Москве зря радуютсямнение

23:10

В жизни начнется "черная полоса": что нельзя делать 7 апреля, приметы

23:02

Известный режиссер признался, почему не хочет сотрудничать с Гросу: "Очень сложно"

22:53

Уже не Германия: СМИ назвали лидера по числу просителей убежища в ЕС

21:56

Теория революций и перспективы протестов в Турциимнение

21:56

Александр Эллерт стал бездомным в США: "Уже неделю"

21:49

"Нужна жесткая ответная реакция": Макрон отреагировал на удар РФ по Кривому Рогу

21:05

Мощный ветер, мороз и гололедица: какие регионы будет засыпать снегом

20:51

"Я глубоко возмущен": в РФ спели на русском хит известного украинского певца

19:48

"Переговоры продолжаются": у Трампа объяснили, почему не ввели пошлины против РФ

19:34

Удар по Украине и предупреждение для Трампа: главные новости Украины (дайджест)

19:13

Умерла "Химка" из фильма "За двумя зайцами" Таисия Литвиненко

18:55

"Села разрушены, людей нет": военный описал ситуацию под Покровском

18:55

3 знака зодиака, которым в апреле покровительствует ангел-хранитель

18:53

Уже выпало 30 см снега: погода в Украине снова ухудшится, налетает шторм

18:09

Россия заявила об оккупации села на Сумщине: пограничники отреагировали

17:38

Украинский режиссер получила престижную награду за клип к хиту Леди Гаги

17:37

РФ нарушила режим тишины в море: Зеленский сделал громкое заявление

17:35

Новые пошлины от США могут быть выгодными Украине - назван неожиданный нюансВидео

16:29

"Враг модернизируется": Игнат рассказал, почему баллистику стало сложнее сбивать

Реклама
16:02

В 2025 году Украина может остаться без популярного фрукта: в чем причина

15:58

Почему 7 апреля девушкам нельзя заплетать косу: какой праздник, приметы

15:45

"Лишь бы вы не возвращались": новое фото Пугачевой взбесило оккупантов

15:35

Люди, которые доживают до 100 лет, едят одни и те же 10 продуктов

15:10

Мир "в обмен" на территории: в Польше предупредили Трампа

15:05

Снег, метель и заморозки до -10: в каких регионах Украины будет холоднее всего

14:49

Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля

14:49

Часть украинцев не сможет передать показания счетчика в 2025 году - какая причина

14:35

Где 5 зайчиков в парке: чрезвычайно сложная загадка на внимательность

14:20

Провал с Путиным и сдача важнейшего союзника США: назван сценарий провала Трампа

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять