"Могут вправить мозг": украинская певица рассказала, что происходит с Потапом

Потап потерял свой авторитет в украинском шоу-бизнесе.

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Потап - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Кратко:

Елена Тополя раскритиковала Потапа

Что певица о нем сказала

Украинская известная певица Елена Тополя высказала свое мнение о поведении рэпера Потапа, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.

В интервью для Oboz.ua Елена отметила, что каждый выбирает свой путь сам, но близкие беглеца могут повлиять на его скандальные вкиды. Певица отметила, что перестала следить и интересоваться жизнью рэпера.

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"Я не знаю, что происходит с ним. И не интересуюсь, потому что каждый выбирает свой путь. Силы, совесть или бессовестность что-то говорить или делать. Я не вправе оценивать других людей, потому что я — не они. Они взрослые, у которых есть в окружении такие же взрослые личности — их близкие, которые могут вправить мозг, если нужно. А если не могут, то простите, но у меня есть моя жизнь, я исключительно ею хочу заниматься", — сказала Тополя.

Потап верит в свой успех за границей / фото: instagram.com, Потап

Напомним, Потап часто попадает в скандальные ситуации: он отдыхал в Дубае с жителями страны-оккупанта РФ, дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, исполняет русскоязычные песни и на назвал Украину "страной, в которой ничего нет".

Потап в новом образе Slavic Balagan / фото: instagram.com, Потап

Также сначала вместе с рэпером за границу уехала и его жена – певица Настя Каменских – и пробовала строить там свою карьеру, но она уже давно вернулась в Украину.

Потап / инфографика: Главред

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Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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