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"Ложилась под нож": Елена Тополя перенесла операцию

Анна Подгорная
29 декабря 2024, 20:44
71
Экс-Alyosha раскрыла свой диагноз.
Елена Тополя
Елена Тополя операция - Елена Тополя рассказала про операцию на животе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

Что рассказала Елена Тополя:

  • Певице потребовалось хирургическое вмешательство
  • Как она планирует маскировать последствия операции

2024 год принес певице Елене Тополе (в прошлом - Alyosha) не только творческие успехи, но и серьезную операцию. О ней артистка решилась заговорить лишь недавно.

Звезда в комментарии для шоу "Неймовірна правда про зірок" рассказала, что ранее в этом году ей диагностировали диастаз (расхождение) прямых мышц живота. Для устранения этого нарушения Тополе пришлось пройти операцию на животе по вживлению специальной сетки.

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Все прошло успешно и сейчас Елена чувствует себя хорошо, однако шрам от хирургического вмешательства все же останется с ней надолго. Его звезда планирует скрыть под татуировкой.

"Я ложилась под нож. Может, увидите, как когда-то у меня здесь на животе будет большое тату. Я ставила сетку, потому что у меня было полное расхождение мышц – диастаз", - поделилась Елена Тополя.

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Кто такая Alyosha?

Alyosha – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

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