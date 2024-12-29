"Ложилась под нож": Елена Тополя перенесла операцию

Экс-Alyosha раскрыла свой диагноз.

https://glavred.info/starnews/lozhilas-pod-nozh-elena-topolya-perenesla-operaciyu-10626116.html Ссылка скопирована

Елена Тополя операция - Елена Тополя рассказала про операцию на животе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

Что рассказала Елена Тополя:

Певице потребовалось хирургическое вмешательство

Как она планирует маскировать последствия операции

2024 год принес певице Елене Тополе (в прошлом - Alyosha) не только творческие успехи, но и серьезную операцию. О ней артистка решилась заговорить лишь недавно.

Звезда в комментарии для шоу "Неймовірна правда про зірок" рассказала, что ранее в этом году ей диагностировали диастаз (расхождение) прямых мышц живота. Для устранения этого нарушения Тополе пришлось пройти операцию на животе по вживлению специальной сетки.

видео дня

Все прошло успешно и сейчас Елена чувствует себя хорошо, однако шрам от хирургического вмешательства все же останется с ней надолго. Его звезда планирует скрыть под татуировкой.

"Я ложилась под нож. Может, увидите, как когда-то у меня здесь на животе будет большое тату. Я ставила сетку, потому что у меня было полное расхождение мышц – диастаз", - поделилась Елена Тополя.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская певица Вера Брежнева вернулась в Украину. Новогодние "каникулы" артистка планирует провести дома, праздничными украшениями которого она поделилась в социальных сетях.

Также украинская певица Камалия похвасталась "не бедным" новым кавалером. После развода с миллиардером Мохаммадом Захуром она обрела поклонника, который балует ее подарками.

Читайте также:

Кто такая Alyosha? Alyosha – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред