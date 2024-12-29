"Ложилась под нож": Елена Тополя перенесла операцию

Что рассказала Елена Тополя:
- Певице потребовалось хирургическое вмешательство
- Как она планирует маскировать последствия операции
2024 год принес певице Елене Тополе (в прошлом - Alyosha) не только творческие успехи, но и серьезную операцию. О ней артистка решилась заговорить лишь недавно.
Звезда в комментарии для шоу "Неймовірна правда про зірок" рассказала, что ранее в этом году ей диагностировали диастаз (расхождение) прямых мышц живота. Для устранения этого нарушения Тополе пришлось пройти операцию на животе по вживлению специальной сетки.
Все прошло успешно и сейчас Елена чувствует себя хорошо, однако шрам от хирургического вмешательства все же останется с ней надолго. Его звезда планирует скрыть под татуировкой.
"Я ложилась под нож. Может, увидите, как когда-то у меня здесь на животе будет большое тату. Я ставила сетку, потому что у меня было полное расхождение мышц – диастаз", - поделилась Елена Тополя.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
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Кто такая Alyosha?
Alyosha – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.
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