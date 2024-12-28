Камалия похвасталась "не бедным" новым кавалером

Украинская певица Камалия вскоре после развода с миллионером нашла себе нового кавалера.

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Камалия приоткрыла завесу личной жизни/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Коротко:

У Камалии появился новый ухажер

Что он ей дарит

Украинская певица Камалия впервые немного рассказала о своей личной жизни.

Как сообщила она в программе "Неимоверная правда о звездах", ее сердце не свободно и она влюблена. Кроме того, оказалось, что мужчина Камалии - достаточно обеспеченный мужчина. Более того, он уже радует бывшую жену миллионера драгоценными подарками.

"Влюбленная. Дарил серьги и колечки с бриллиантами. Есть разные подарки. Не бедный, но не могу сказать, что что-то там и…", — призналась Камалия.

Между тем, бывший муж Моххамад Захур также присутствует в жизни певицы. В частности, отец ее детей будет праздновать Новый год вместе с бывшей супругой и дочерьми.

"В семейном кругу с девочками моими, мамой и друзьями дома в Киеве. Конечно, бывший муж будет. Он же девочек привезет. Нам же надо воспитывать девочек", — рассказала Камалия.

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Ранее Главред сообщал, как украинская певица Камалия призналась, что не рассказала детям про ее развод с Мохаммадом Захуром. Она подчеркнула, что бывший муж запретил ей делать это до совершеннолетия девочек.

Также стало известно, что у разведенной Камалии психологические проблемы, в связи с которыми ей необходимы регулярные консультации со специалистом. Певица раскрыла причину своего сильного стресса.

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Кто такая Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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