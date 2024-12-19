"Дети остаются с мужем": Камалия рассказала о судьбе ее детей

Камалия пока не будет возвращать детей в Украину.

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Камалия - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Камалия

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Камалия рассказала, кто решил, чтобы ее дети жили за границей

Певица хотела бы вернуть детей домой

Известная украинская певица Камалия рассказала по какой причине ее дети от бывшего мужа Мохаммада Захура – Арабелла и Мирабелла живут с отцом в Лондоне.

В интервью для Oboz.ua Камалия призналась, что решение забрать к себе в Лондон детей принял Мохаммад.

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"Это не мое решение, а бывшего мужа. И, к сожалению, я на него повлиять не могла. Почему? Потому что он мусульманин. И по его законам дети остаются с мужем", — объяснила артистка.

Камалия призналась, что пока в Украине война ее бывший муж не хочет рисковать безопасностью детей.

"Захур сказал, что идет война, и он не хочет рисковать детьми. И потому планирует, что они пока что будут жить в Лондоне, учиться там. Я была согласна с этим решением, потому что, как любая мама, понимала все риски. А потом между нами с мужем случилось то, что случилось. Мне кажется, что уже можно было, наверное, им вернуться домой. Но он боится за девочек, поэтому пока такое решение не принято. Кроме того, переживает за их образование, там все же лучше, потому что здесь в основном из-за воздушных тревог, сами понимаете, какая будет учеба", - отметила певица.

Камалия / инфографика: Главред

Певица Камалия - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, как украинская певица Камалия призналась, что не рассказала детям про ее развод с Мохаммадом Захуром. Она подчеркнула, что бывший муж запретил ей делать это до совершеннолетия девочек.

Также стало известно, что у разведенной Камалии психологические проблемы, в связи с которыми ей необходимы регулярные консультации со специалистом. Певица раскрыла причину своего сильного стресса.

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Кто такая Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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