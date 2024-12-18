"Выступила инициатором": певица Камалия рассказала о личной жизни после развода

Камалия рассказала в каких отношениях она с бывшим мужем.

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Камалия Захур - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Камалия

Кратко:

Камалия рассказала о личной жизни

Певица поддерживает связь с бывшим мужем

Украинская певица Камалия, которая в прошлом году развелась с Мохаммадом Захуром, поделилась, что бывший муж ставил ей условия, чтобы вернуться.

В интервью для OBOZ.UA певица подчеркнула, что у нее с бывшим мужем не было разговоров о чувствах.

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"Я бы не назвала это предложением начать все сначала. Он скорее ставил мне условия возвращения. А я очень горда, как и он, кстати. Причем так интересно: мы в браке никогда не ссорились, представляете? Прожили вместе 20 лет фактически душа в душа. А потом, когда началась великая война, он с детьми поселился под одной крышей с дочерью Таней… Экс-муж приютил в доме еще 16 беженцев из Украины. Потом и я приехала. С Татьяной мы старались не пересекаться, однако это не очень получалось. Такая "война" происходила. Однажды мы очень сильно рассорились", - сказала Камалия.

Также певица отметила, что она осталась в дружеских отношениях с Захуром, ведь у них двое общих детей – дочери Мирабелла и Арабелла.

"Год перед разводом был очень сложным. Он очень на меня был обижен из-за того, что выступила инициатором нашего развода", - рассказала артистка.

Камалия / инфографика: Главред

Певица Камалия - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, как украинская певица Камалия призналась, что не рассказала детям про ее развод с Мохаммадом Захуром. Она подчеркнула, что бывший муж запретил ей делать это до совершеннолетия девочек.

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Также стало известно, что у разведенной Камалии психологические проблемы, в связи с которыми ей необходимы регулярные консультации со специалистом. Певица раскрыла причину своего сильного стресса.

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Кто такая Камалия? Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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