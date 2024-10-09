У Камалии новый роман - певица поделилась подробностями

Влюбленная звезда рассказала, про новые отношения, которые заставляют ее "сиять".

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Камалия новости - Камалия завела новые отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Уже полтора года украинская певица Камалия - холостячка: весной 2023 года она сообщила, что разводится с пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром. Пара была в браке, в котором появилось двое детей, 20 лет.

К слову, 11-летние близняшки не знают, что мама и папа в разводе - Захур запретил Камалии рассказывать об этом детям пока они не станут совершеннолетними. Впрочем, это не мешает артистке искать новую любовь.

Более того - в этом деликатном деле Камалия уже преуспела: в комментарии для "ЖВЛ представляет" она призналась, что безумно влюблена. Впрочем, планы на новые отношения она пока не строит и нового избранника раскрывать не торопится, ведь убеждена, что чувства должны пройти проверку временем.

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"Такое вдохновение идет, и ты сияешь. Ты сияешь, хочешь постоянно видеть этого человека, хочешь что-то делать для него, хочешь проводить время. ... Сначала все влюбляются. Любовь - она узнается только после двух-трех лет отношений", - поделилась Камалия.

Кто такая Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

Кто такая Камалия / инфографика: Главред

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