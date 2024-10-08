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Операция и психбольница: Анна из дуэта Anna Maria рассказала про мужа-военного

Анна Подгорная
8 октября 2024, 20:56
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Поэт Игорь Сагайдак сейчас проходит реабилитацию, сообщает Анна Опанасюк.
Анна Опанасюк, Мария Опанасюк, Игорь Сагайдак
Анна Опанасюк рассказала про состояние Игоря Сагайдака после ранения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annamariaduet

Украинская певица Анна Опанасюк из дуэта Anna Maria - жена поэта и воина ВСУ Игоря Сагайдака. В недавнем комментарии для "ЖВЛ представляє" артистка рассказала, что ее избранник сейчас переживает не лучшие времена - пострадало его физическое и психологическое здоровье.

Муж Опанасенко служил на Донецком направлении, где получил серьезное ранение. Он перенес операцию на бицепсе и проходит реабилитацию.

Кроме того ему потребовалась психологическая помощь. Во время выполнения боевого задания погибла часть побратимов Сагайдака. Он тяжело переживает это потерю, в связи с чем воин лег в психиатрическую больницу, где проходит лечение.

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"Он был в Бахмуте, Часовом Яру. Именно сейчас он проходит реабилитацию в Киеве. У него была сложная операция на перешив бицепса, а сейчас он лечится в психиатрической больнице. Потому что имеет очень тяжелые последствия после того, как он потерял нескольких побратимов. И это на него и его оставшихся в живых побратимов очень повлияло психологически. Он понимает, что ему необходима поддержка и лечение. Он хочет вернуться на фронт после лечения", - поделилась Анна Опанасенко.

Кто такие Anna Maria?

Anna Maria - музыкальный дуэт сестер-близняшек Анны и Марии Опанасюк, заслуженных артисток АР Крым, основанный в 2004 году. Исполняют музыку в стилях поп, инди, соул. Дуэт стал финалистом в 8 и 10 сезонах телешоу "Шанс", участвовал в шоу "Голос країни" и дошел до финала Национального отбора на Евровидение-2019 с песней "My Road", сообщает Википедия.

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