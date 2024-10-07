Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Певица Руслана готовится стать матерью: "Только я должна это сделать"

Анна Подгорная
7 октября 2024, 16:26
566
Победительница Евровидения-2004 объяснила, почему это не произошло раньше.
Руслана Лыжичко, певица Руслана
Певица Руслана новости - Руслана Лыжичко заговорила о материнстве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Руслана Лыжичко достигла многого на музыкальном поприще, однако не одна лишь карьера интересует певицу. Одна из главных ее мечт - материнство.

Альтернативные способы стать матерью, вроде суррогатного материнства или усыновления, звезда не рассматривает. Об этом она заявила в недавнем комментарии для проекта "Неймовірна правда про зірок".

Лыжичко была очень откровенной и рассказала, что сейчас активно работает над тем, чтобы забеременеть. Ее женское здоровье пошатнулось из-за стрессов и перегрузок, и сейчас над его восстановлением "колдуют" врачи.

видео дня

"Я очень верю в свои силы. Я принадлежу к тем людям, которые верят, что это должно быть кровное, свое, и только я должна это сделать. Это энергетика, и я должна эту энергетику передать. Я работаю над этим. Почему этого не произошло? Были события, которые сильно забрали у меня здоровье. Чрезвычайные нервы, стрессы, здоровье. Это все откликнулось и на женском состоянии. Поэтому врачи надо мной еще немного колдуют. Я все сделаю для того, чтобы это произошло", - уверенно заявляет певица.

Кто такая Руслана Лыжичко?

Руслана Лыжичко или мононимно Руслана - украинская певица, музыкальный продюсер, автор-исполнитель. Народная артистка Украины (2004). Победительница музыкального конкурса Евровидение-2004.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее стало известно, что Олег Винник официально возвращается на сцену. Два года молчания вылились в тур по Европе, который анонсировала главная фанатка певца-беглеца.

Также сын Назария Яремчука Дмитрий отреагировал на поступок Софии Ротару, которая отказалась участвовать в съемках фильма про легендарного певца "Яремчук: Незрівнянний світ краси".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Руслана Лыжичко новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Ещё
Цель удара известна: РФ готовит масштабную провокацию на территории Беларуси - Коваленко

Цель удара известна: РФ готовит масштабную провокацию на территории Беларуси - Коваленко

17:25Украина
РФ сбросила на центр Херсона четыре КАБа: десятки пострадавших, среди них – дети

РФ сбросила на центр Херсона четыре КАБа: десятки пострадавших, среди них – дети

16:56Украина
Не смерть Путина: существует только одно условие окончания войны в Украине - Вятрович

Не смерть Путина: существует только одно условие окончания войны в Украине - Вятрович

16:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Дата рождения указывает на магический дар каждого человека: как узнать свой

Дата рождения указывает на магический дар каждого человека: как узнать свой

Выпадет мокрый снег и ударят заморозки: стала известна дата сильного похолодания

Выпадет мокрый снег и ударят заморозки: стала известна дата сильного похолодания

Сильные ливни и грозы: многие области Украины будут "плавать" из-за непогоды

Сильные ливни и грозы: многие области Украины будут "плавать" из-за непогоды

"Такт - либо есть, либо его нет": сын Назария Яремчука отреагировал на поступок Софии Ротару

"Такт - либо есть, либо его нет": сын Назария Яремчука отреагировал на поступок Софии Ротару

Унитаз заблестит: способ удаления налета всего за 5 минут

Унитаз заблестит: способ удаления налета всего за 5 минут

Последние новости

17:25

Цель удара известна: РФ готовит масштабную провокацию на территории Беларуси - Коваленко

17:09

Что нельзя делать с зеркалом 8 октября: строгие приметы, которые нельзя нарушать

17:04

Конец интриге: Леся Никитюк романтично подтвердила отношения с воином ВСУ

16:57

СМИ: в Сочи сносят резиденцию Путина, все - из-за украинских дроновВидео

16:56

РФ сбросила на центр Херсона четыре КАБа: десятки пострадавших, среди них – детиФотоВидео

Судьба войны будет решаться в 2025 году, Трамп способен преподнести сюрпризы – ЗолотаревСудьба войны будет решаться в 2025 году, Трамп способен преподнести сюрпризы – Золотарев
16:54

Как приготовить съедобные каштаны: известный шеф-повар поделился рецептом деликатеса

16:48

Не смерть Путина: существует только одно условие окончания войны в Украине - Вятрович

16:38

В Украине планируют ввести базовую соцпомощь: кому и сколько заплатят

16:35

Гениальное средство, которое стоит копейки: как избавиться от сорняков во дворе

Реклама
16:26

Певица Руслана готовится стать матерью: "Только я должна это сделать"

16:06

Удалить жевательную резинку с одежды очень легко: пять проверенных способов

16:02

Уникальная операция: ГУР вывело из строя корабль Балтийского флота РФ - первые детали

16:00

Газовые амбиции Фицо разбились: Шмыгаль поставил точку в соглашении о транзите с РФ

15:57

После провала с пуском "Сармата" РФ демонстративно вывела на дежурство "Ярс": что это за оружиеВидео

15:50

Церковный праздник 8 октября: что запрещено делать в день святой Пелагии

15:43

В Киеве провокаторша радовалась обстрелу РФ и глумилась над людьми в укрытииВидео

15:38

Лазерные указки для кошек: действительно ли они полезны - ответ ветеринара

15:37

Как правильно хранить шины: "золотые" правила, которые должны знать все автомобилистыВидео

15:32

Сигнал для Кремля: "друзья" России сделали громкое заявление в ООН и предупредили Путина

15:13

ВСУ могут попасть в ловушку, как в Угледаре: враг создает опасную ситуацию

Реклама
15:07

Странное поведение аистов в Украине: орнитолог объяснил, почему они сбиваются в стаи

15:04

Такого не было 54 года: в Киеве дождь побил рекорд

14:47

Смерть Путина не закончит войнумнение

14:33

В Украине обесточены 517 населенных пунктов: какая ситуация в энергосистеме

14:32

Зачистили позиции РФ и освободили пленных: ВСУ контратаковали на Харьковщине

14:20

Польша и союзники спешно готовятся к возможному нападению России - The Times

14:17

Как вкусно приготовить сало: превзойдет даже буженинуВидео

14:14

Выпадет мокрый снег и ударят заморозки: стала известна дата сильного похолодания

13:57

В Украине "взлетели" цены на овощи и фрукты в начале октября: что подорожало

13:48

Шлейф аромата будет завораживать: эксперт объяснила, как сохранить запах духов

13:48

Летят Кинжалы и Shahed: почему РФ часто бьет по Староконстантинову – мнение

13:37

"Крутил шаурму, был официантом": звезда сериала "Батя" на 2+2 рассказал о смене профессии во время войны

13:31

В Украине ограничат использование Telegram: о чем идет речь

13:25

Война в Украине может закончиться через две недели: Борель издал заявление о помощи Запада

13:25

"Саммит замораживания войны": Золотарев объяснил, может ли мир пойти на такой шаг

13:03

В семье Мадонны случилось горе: "Я рада, что он больше не страдает"

13:00

НАТО в обмен на территории: что навязывают Украине и чем опасен сценарий

12:56

В сентябре армия РФ понесла на фронте рекордные потери с начала вторжения

12:45

Украина массово сбивает дроны-разведчики РФ: в Times узнали, что придумали ВСУ

12:37

Орхидея воскреснет и забуяет цветом: садоводы озвучили рецепт лучшего удобрения

Реклама
12:37

"Ядерные угрозы не блеф": эксперт назвал условия, при которых Путин нажмет на "красную кнопку"

12:28

"Пришлось многим пожертвовать": Кристина Орбакайте рассказала о сложной судьбе детей

12:22

РФ атаковала "Кинжалом" аэродром в Хмельницкой области: в ОВА раскрыли последствия

12:14

Украина сможет использовать немецкое оружие для ударов вглубь РФ: заявление МИД

11:55

Только чрезвычайно внимательный человек найдет 3 отличия: на загадку дается 16 секунд

11:54

Атака "Кинжалов" на Киев: силы ПВО сбили две ракеты и 32 ударных дрона

11:43

Хитрый ход от хищников: как и почему ящерицы сбрасывают свой хвост - ответ ученых

11:34

Будет жесткий ответ: политолог сказал, чем и куда ударят США, если РФ применит "ядерку"

11:34

РФ закупает компоненты для РЭБ из США и Европы: Ермак сделал громкое заявление

11:21

Стоимость выросла вдвое: в Украине взлетели цены на популярный овощ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять