Певица Руслана готовится стать матерью: "Только я должна это сделать"

Победительница Евровидения-2004 объяснила, почему это не произошло раньше.

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Певица Руслана новости - Руслана Лыжичко заговорила о материнстве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Руслана Лыжичко достигла многого на музыкальном поприще, однако не одна лишь карьера интересует певицу. Одна из главных ее мечт - материнство.

Альтернативные способы стать матерью, вроде суррогатного материнства или усыновления, звезда не рассматривает. Об этом она заявила в недавнем комментарии для проекта "Неймовірна правда про зірок".

Лыжичко была очень откровенной и рассказала, что сейчас активно работает над тем, чтобы забеременеть. Ее женское здоровье пошатнулось из-за стрессов и перегрузок, и сейчас над его восстановлением "колдуют" врачи.

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"Я очень верю в свои силы. Я принадлежу к тем людям, которые верят, что это должно быть кровное, свое, и только я должна это сделать. Это энергетика, и я должна эту энергетику передать. Я работаю над этим. Почему этого не произошло? Были события, которые сильно забрали у меня здоровье. Чрезвычайные нервы, стрессы, здоровье. Это все откликнулось и на женском состоянии. Поэтому врачи надо мной еще немного колдуют. Я все сделаю для того, чтобы это произошло", - уверенно заявляет певица.

Кто такая Руслана Лыжичко? Руслана Лыжичко или мононимно Руслана - украинская певица, музыкальный продюсер, автор-исполнитель. Народная артистка Украины (2004). Победительница музыкального конкурса Евровидение-2004.

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