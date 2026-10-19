Орехи чистятся сами без молотка за 5 минут – повар показал простой способ

Грецкие орехи можно очистить без молотка с помощью кипятка. Повар продемонстрировал способ, позволяющий быстро извлечь целые ядра.

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Как очистить грецкие орехи - способ без молотка за 5 минут / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Как очистить грецкие орехи без молотка

Как быстро очистить грецкие орехи

Как достать целый орех из грецкого ореха

Грецкие орехи можно очистить без молотка с помощью кипятка. Фудблогер и повар Максим Мензак в видео на YouTube показал способ, который помогает быстро обработать большое количество орехов, не разбросав скорлупу по кухне и извлекая целые ядра.

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Метод предполагает пятиминутное кипячение орехов в воде. Кроме того, повар поделился рецептом смеси из грецких орехов, меда и лимона. Как правильно очистить орехи и приготовить из них простую смесь - выяснял Главред.

Как очистить грецкие орехи без молотка

Для очистки орехов понадобятся вода, кастрюля и сито. Сначала нужно налить воду в посуду, объем которой соответствует количеству орехов, и поставить ее на огонь. Когда вода закипит, в нее следует высыпать орехи.

По словам Максима Мензака, этот способ особенно удобен, если нужно очистить много орехов за короткое время. К тому же он помогает избежать беспорядка на кухне, который часто возникает при раскалывании скорлупы молотком или другим тяжёлым предметом.

"Потому что именно таким образом можно очистить очень много орехов за короткое время. А ещё большим плюсом этого способа является то, что скорлупа не разлетается по всей кухне, как часто бывает, когда мы раскалываем орехи молотком или чем-то тяжёлым", - отметил повар Максим Мензак.

Сколько времени держать грецкие орехи в кипящей воде

После закипания воды орехи нужно варить ровно пять минут. Во время приготовления их следует периодически перемешивать, чтобы они равномерно находились в воде.

Повар уверяет, что за это время орехи не успеют развариться, а вода не проникнет внутрь ядер.

"Не переживайте, они точно не разварятся. И даже внутри никакой влаги и воды не будет. Не знаю, как это работает, но это действительно так", - рассказал он.

Через пять минут кастрюлю нужно снять с огня, а воду слить через сито. Орехи следует выложить на поверхность и дать им немного остыть, прежде чем приступать к очистке.

Смотрите видео о том, как очистить орехи за 5 минут:

Как достать целый орех грецкого ореха

После остывания можно расколоть скорлупу. По словам повара, для этого достаточно слегка надавить на середину ореха, после чего скорлупа легко откроется.

Максим Мензак отметил, что при первой очистке ему понадобился нож, однако с последующими орехами удалось справиться значительно легче.

"Скажу откровенно, что первый орех мне пришлось немного помочь вытащить ножом, но все последующие я очистил безупречно и очень легко. Далее понемногу расшатываем, достаем орех и перепонку. Это действительно очень легко", - отметил повар.

В результате можно получить целый орех без повреждений. Очищенные грецкие орехи подходят для приготовления десертов, выпечки и других блюд.

Как приготовить смесь из грецких орехов, меда и лимона

Очищенные орехи Максим Мензак использовал для приготовления смеси с медом и лимоном. Для рецепта он взял 120 г грецких орехов и 180 г меда.

Повар объяснил, что орехи лучше сначала измельчить отдельно, а мед добавить позже. Так блендер меньше нагревается, а сам процесс занимает меньше времени.

"Раньше я просто измельчал орехи, а потом перемешивал с медом. Поэтому лучше всё-таки измельчать орехи отдельно, а потом перемешивать с медом. Потому что блендер будет не так сильно нагреваться, да и в целом это немного быстрее, мне кажется", - посоветовал Максим Мензак.

Для следующего этапа понадобится один лимон. Из него нужно удалить косточки, нарезать мякоть кубиками и немного измельчить в блендере. По словам повара, не стоит слишком сильно измельчать лимон: важно, чтобы у него частично сохранилась текстура.

После этого измельчённый лимон нужно смешать с орехами и мёдом и тщательно перемешать.

Что любит и не любит грецкий орех / Инфографика: Главред

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О персонаже: Максим Мензак Максим Мензак (Maksim Menzak) - украинский фудблогер и автор кулинарного контента, который публикует видеорецепты в Instagram и на YouTube. В своих материалах он демонстрирует процесс приготовления разнообразных блюд и делится рецептами, которые можно повторить дома. По информации из его профиля в Instagram, он также является соучредителем сети заведений общественного питания Good Chef, Sweet Chef и Bad Chef. YouTube-канал Maksim Menzak был создан 31 января 2024 года. По имеющимся данным, у него около 9,37 тысячи подписчиков, 228 видео и более 8,8 миллиона просмотров. В описании канала автор отмечает, что готовит и снимает проверенные рецепты, а больше кулинарных видео публикует в своём Instagram. В соцсетях Мензак публикует рецепты разнообразных блюд, в частности выпечки, десертов и домашних запеканок. Его контент ориентирован на аудиторию, которая ищет новые кулинарные идеи и пошаговые видеоинструкции по приготовлению еды.

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