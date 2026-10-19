Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Орехи чистятся сами без молотка за 5 минут – повар показал простой способ

Юрий Берендий
19 октября 2026, 15:29
google news Подпишитесь
на нас в Google
Грецкие орехи можно очистить без молотка с помощью кипятка. Повар продемонстрировал способ, позволяющий быстро извлечь целые ядра.

Орехи чистятся сами без молотка за 5 минут – повар показал простой способ
Как очистить грецкие орехи - способ без молотка за 5 минут / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Как очистить грецкие орехи без молотка
  • Как быстро очистить грецкие орехи
  • Как достать целый орех из грецкого ореха

Грецкие орехи можно очистить без молотка с помощью кипятка. Фудблогер и повар Максим Мензак в видео на YouTube показал способ, который помогает быстро обработать большое количество орехов, не разбросав скорлупу по кухне и извлекая целые ядра.

видео дня

Метод предполагает пятиминутное кипячение орехов в воде. Кроме того, повар поделился рецептом смеси из грецких орехов, меда и лимона. Как правильно очистить орехи и приготовить из них простую смесь - выяснял Главред.

Как очистить грецкие орехи без молотка

Для очистки орехов понадобятся вода, кастрюля и сито. Сначала нужно налить воду в посуду, объем которой соответствует количеству орехов, и поставить ее на огонь. Когда вода закипит, в нее следует высыпать орехи.

По словам Максима Мензака, этот способ особенно удобен, если нужно очистить много орехов за короткое время. К тому же он помогает избежать беспорядка на кухне, который часто возникает при раскалывании скорлупы молотком или другим тяжёлым предметом.

"Потому что именно таким образом можно очистить очень много орехов за короткое время. А ещё большим плюсом этого способа является то, что скорлупа не разлетается по всей кухне, как часто бывает, когда мы раскалываем орехи молотком или чем-то тяжёлым", - отметил повар Максим Мензак.

Сколько времени держать грецкие орехи в кипящей воде

После закипания воды орехи нужно варить ровно пять минут. Во время приготовления их следует периодически перемешивать, чтобы они равномерно находились в воде.

Повар уверяет, что за это время орехи не успеют развариться, а вода не проникнет внутрь ядер.

"Не переживайте, они точно не разварятся. И даже внутри никакой влаги и воды не будет. Не знаю, как это работает, но это действительно так", - рассказал он.

Через пять минут кастрюлю нужно снять с огня, а воду слить через сито. Орехи следует выложить на поверхность и дать им немного остыть, прежде чем приступать к очистке.

Смотрите видео о том, как очистить орехи за 5 минут:

Как достать целый орех грецкого ореха

После остывания можно расколоть скорлупу. По словам повара, для этого достаточно слегка надавить на середину ореха, после чего скорлупа легко откроется.

Максим Мензак отметил, что при первой очистке ему понадобился нож, однако с последующими орехами удалось справиться значительно легче.

"Скажу откровенно, что первый орех мне пришлось немного помочь вытащить ножом, но все последующие я очистил безупречно и очень легко. Далее понемногу расшатываем, достаем орех и перепонку. Это действительно очень легко", - отметил повар.

В результате можно получить целый орех без повреждений. Очищенные грецкие орехи подходят для приготовления десертов, выпечки и других блюд.

Как приготовить смесь из грецких орехов, меда и лимона

Очищенные орехи Максим Мензак использовал для приготовления смеси с медом и лимоном. Для рецепта он взял 120 г грецких орехов и 180 г меда.

Повар объяснил, что орехи лучше сначала измельчить отдельно, а мед добавить позже. Так блендер меньше нагревается, а сам процесс занимает меньше времени.

"Раньше я просто измельчал орехи, а потом перемешивал с медом. Поэтому лучше всё-таки измельчать орехи отдельно, а потом перемешивать с медом. Потому что блендер будет не так сильно нагреваться, да и в целом это немного быстрее, мне кажется", - посоветовал Максим Мензак.

Для следующего этапа понадобится один лимон. Из него нужно удалить косточки, нарезать мякоть кубиками и немного измельчить в блендере. По словам повара, не стоит слишком сильно измельчать лимон: важно, чтобы у него частично сохранилась текстура.

После этого измельчённый лимон нужно смешать с орехами и мёдом и тщательно перемешать.

Что любит и чего не любит грецкий орех
Что любит и не любит грецкий орех / Инфографика: Главред

Читайте также:

О персонаже: Максим Мензак

Максим Мензак (Maksim Menzak) - украинский фудблогер и автор кулинарного контента, который публикует видеорецепты в Instagram и на YouTube. В своих материалах он демонстрирует процесс приготовления разнообразных блюд и делится рецептами, которые можно повторить дома. По информации из его профиля в Instagram, он также является соучредителем сети заведений общественного питания Good Chef, Sweet Chef и Bad Chef.

YouTube-канал Maksim Menzak был создан 31 января 2024 года. По имеющимся данным, у него около 9,37 тысячи подписчиков, 228 видео и более 8,8 миллиона просмотров. В описании канала автор отмечает, что готовит и снимает проверенные рецепты, а больше кулинарных видео публикует в своём Instagram.

В соцсетях Мензак публикует рецепты разнообразных блюд, в частности выпечки, десертов и домашних запеканок. Его контент ориентирован на аудиторию, которая ищет новые кулинарные идеи и пошаговые видеоинструкции по приготовлению еды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
орехи грецкие орехи
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар приблизился к психологической отметке: новый курс валют на 20 октября

Доллар приблизился к психологической отметке: новый курс валют на 20 октября

15:58Экономика
Туман и сильные дожди надвигаются на Украину: где ждать непогоды

Туман и сильные дожди надвигаются на Украину: где ждать непогоды

15:45Синоптик
"Скоро будут забронированы абсолютно все": в Кабмине анонсировали важные изменения

"Скоро будут забронированы абсолютно все": в Кабмине анонсировали важные изменения

14:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 20 октября: Тиграм - простота, Кроликам - цели

Китайский гороскоп на завтра, 20 октября: Тиграм - простота, Кроликам - цели

Удача сама постучится в дверь: четырем знакам зодиака скоро сказочно повезет

Удача сама постучится в дверь: четырем знакам зодиака скоро сказочно повезет

Бананы останутся свежими до двух недель: о простой хитрости знают единицы

Бананы останутся свежими до двух недель: о простой хитрости знают единицы

Немцы уже давно не сажают туи: какие растения выбирают вместо них для живой изгороди

Немцы уже давно не сажают туи: какие растения выбирают вместо них для живой изгороди

Использование втулок от туалетной бумаги в октябре: неожиданный трюк

Использование втулок от туалетной бумаги в октябре: неожиданный трюк

Последние новости

16:03

Детское Евровидение–2026: где смотреть финал и как голосовать за Украину

15:58

Доллар приблизился к психологической отметке: новый курс валют на 20 октября

15:45

Туман и сильные дожди надвигаются на Украину: где ждать непогоды

15:29

Орехи чистятся сами без молотка за 5 минут – повар показал простой способВидео

15:17

Без Киева соглашения не будет: в Кремле удивили заявлением о мирных переговорах

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
14:44

"Скоро будут забронированы абсолютно все": в Кабмине анонсировали важные изменения

14:43

Секрет наваристого бульона не в специях: какие виды мяса рекомендуют сочетать повара

14:34

"Потеряла сознание": народная артистка упала и получила тяжелые травмы

14:34

Стиралка сильно трясется во время отжима: как устранить проблему самостоятельно

Реклама
14:20

Кому требуется особое внимание: 4-месячные младенцы, страдающие молча

14:17

Когда в 2026 году менять летние шины на зимние: что говорит закон и будут ли штрафыВидео

13:59

Правительство обновило условия "єОсели" для нескольких категорий граждан

13:52

Подбор запчастей по VIN-коду: где ошибаются чаще всего новости компании

13:43

"Сейчас с бывшим": Лорак сделала неожиданное заявление о Мурате Налчаджиоглу

13:43

Религиозные праздники ноября 2026 года: день Михаила, Андрея и начало поста

13:30

На Солнце произошла вспышка красного уровня: магнитная буря надвигается на Землю

13:26

Червивых яблок станет значительно меньше: зачем садоводы обертывают яблони картоном

13:23

Что сделать до Нового года, чтобы привлечь благосостояние и успех: 7 ритуалов

13:14

Трамп готовит новые уступки для России: что еще получит Путин и чего ждать Украине

12:58

Как сварить свеклу за 15 минут: секрет быстрого приготовления

Реклама
12:57

Посевной календарь на ноябрь 2026 года — благоприятные дни для сада и огорода

12:57

Гладиолусы отблагодарят пышным цветением: когда выкапывать луковицы и где их хранить

12:45

Ангел Victoria's Secret вышла на подиум спустя месяц после родов и поразила фигуройВидео

12:34

"Чтобы война закончилась": в США ответили, планируют ли встречу Трампа, Путина и Си

12:30

Гороскоп Таро на завтра 20 октября: Близнецам - свой день, Рыбам - выгорание

12:17

Кейт пошла против Уильяма из-за Гарри: в королевской семье - новый конфликт

12:08

Осталось пять лет: российскому шоумену подтвердили неутешительный диагноз

12:08

В Киеве ракетный удар повредил зоопарк "Зверополис" в ТРЦ "Космополит": что с животнымиФото

11:50

Китайский гороскоп на завтра, 20 октября: Тиграм - простота, Кроликам - цели

11:46

Проблема с воспитанием или хороший знак: почему дети подражают плохому поведению

11:40

Ночь, когда исчезает грань: когда в Украине будут отмечать Хэллоуин в 2026 году

11:24

Раненый звезда "Мастер шеф" вытянул побратима и прошел много километров

11:15

Более полумиллиона семей без света: Россия массированно атаковала энергетику Украины

11:12

Зеленский раскрыл подробности ночной баллистической атаки РФ и раскритиковал партнеровФото

11:03

Как за три минуты размягчить сливочное масло из холодильника — лайфхак

11:03

Зачем класть корицу в кошелек — секретный трюк для финансового успеха

10:57

Теннисистка Свитолина приняла тяжелое решение: о чем она сообщила

10:56

Лицо в синяках: жена Павлика показала артиста после экстренной операции

10:47

"Не техническая проблема": Зеленский заявил, что США задерживают поставки ракет Patriot

10:24

Вручную или в посудомоечной машине: как дешевле мыть посуду

Реклама
10:11

"Ничего не рассказывает": сын Королевой принял решение сбежать из РФ

09:55

Немцы уже давно не сажают туи: какие растения выбирают вместо них для живой изгороди

09:51

Баллистика, крылатые ракеты и рой дронов: в ВС раскрыли подробности атаки РФ

09:37

Удар РФ по Киевщине: есть погибшая и раненые, людей ищут под завалами

09:29

Самый простой рецепт баклажанов на зиму — готовятся из четырёх ингредиентов

09:06

Судьбу Украины хотят решать без Киева и ЕС: Путин предложил саммит с Трампом и Си

08:39

Как сделать свечу из яблока, которая спасёт во время блэкаута - лайфхак

08:07

Партнеры снова не предупредили Украину о запуске баллистики по Киеву — СМИФото

07:41

Удар РФ по Днепру: пострадала 84-летняя женщина, под завалами могут оставаться люди

06:59

Победа без войны с Альянсом: Маляр объяснила, как Россия будет воевать с НАТОмнение

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять