Как сделать свечу из яблока, которая спасёт во время блэкаута - лайфхак

Блогер показал, как сделать самодельную свечу из яблока на случай длительного отключения электричества.

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Простая инструкция, как сделать самодельную свечу из того, что обычно есть у всех дома / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как сделать свечу из яблока

Что понадобится для самодельной свечи во время отключения электричества

Как сделать фитиль из ваты

Во время длительных отключений электроэнергии важно иметь под рукой альтернативные источники освещения. Но даже аккумуляторные фонари или лампы могут разрядиться за несколько часов.

Главред узнал, что в таком случае от темноты спасёт обычное яблоко. Автор TikTok-страницы mr.past001 рассказал, как сделать из этого фрукта яркую свечу.

видео дня

Как сделать свечу из яблока своими руками

Для изготовления самодельной свечи понадобятся обычное яблоко, немного ваты, подсолнечное масло, нож и небольшая негорючая емкость. Автор видео рассказал, что вместо яблока также можно использовать картофель.

Сначала нужно ножом проделать отверстие в середине яблока. Затем следует скрутить из ваты фитиль и вставить его в подготовленное отверстие. Яблоко необходимо поставить в небольшую устойчивую емкость, например металлическую крышку подходящего размера, после чего налить туда подсолнечное масло.

Как приготовить еду без света / Инфографика: Главред

"Ставим туда яблоко, фитиль нужно немного пропитать маслом. Ну и поджигаем", - отметил блогер.

Видео о том, как сделать ярко светящуюся свечу из яблока, можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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Об источнике: mr.past001 mr.past001 - страница в TikTok с более чем 12 тысячами подписчиков, автор которой делится полезными советами, лайфхаками, а также рассказывает о своей жизни.

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