Матрас снова станет белоснежным: простые хитрости от сложных загрязнений

Вы узнаете:
- Не заливайте матрас водой и не трите ткань слишком интенсивно
- После любой обработки матрас необходимо полностью высушить
Со временем на матрасе появляются следы пота, мочи, крови и других загрязнений.
Чтобы избавиться от них, важно подобрать подходящий способ очистки и не переувлажнять ткань, пишет Martha Stewart.
Важные рекомендации
- Пятна от пота. Сначала пропылесосьте поверхность, затем аккуратно обработайте загрязнение тканью с небольшим количеством мыльного раствора. Остатки средства удалите влажной салфеткой. Для устранения желтизны можно использовать пищевую соду: нанесите её на сухой участок, оставьте на час и пропылесосьте.
- Следы мочи. Промокните жидкость полотенцем, не растирая её по поверхности. Затем нанесите ферментное средство для чистки обивки, следуя инструкции производителя. После обработки присыпьте участок содой и дождитесь полного высыхания, прежде чем убрать её пылесосом.
- Пятна крови. Удалять их лучше сразу. Наденьте перчатки и осторожно промокните загрязнение тканью, смоченной холодной водой. Если следы сохраняются, воспользуйтесь подходящим ферментным пятновыводителем. Горячую воду применять не следует: она может закрепить пятно.
- Рвота и другие органические загрязнения. Сначала удалите твёрдые остатки, затем промокните поверхность бумажными полотенцами. Обработайте пятно специальным ферментным очистителем, предназначенным для обивки, и оставьте на время, указанное на упаковке.
Главные правила ухода
- Не заливайте матрас водой и не трите ткань слишком интенсивно - влага может проникнуть в наполнитель, вызвать неприятный запах и способствовать появлению плесени.
- После любой обработки матрас необходимо полностью высушить.
- Если загрязнение проникло глубоко или запах не исчезает, может потребоваться профессиональная чистка.
- Важно учитывать, что застарелые пятна не всегда удаётся убрать полностью, даже после нескольких процедур.
Смотрите видео - важные советы для стирки:
Ввидеособраныполезныерекомендации,которыепомогутсохранитьодеждувхорошемсостояниииизбежатьпреждевременногоизноса.Авторрассказывает,какправильносортироватьвещипередстиркой,учитываянетолькоцвет,ноисоставткани,атакжеуровеньзагрязнения.
Крометого,зрителямобъясняют,почемуважновыбиратьподходящуютемпературуводыирежимстиральноймашины,чтобыодежданетерялаяркостьинедеформировалась.Особоевниманиеуделяетсяярлыкамнаизделиях,гдеуказаныправилаухода,позволяющиепродлитьсрокслужбывещей.
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Об источнике: Martha Stewart
Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.
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