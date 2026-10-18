Матрас снова станет белоснежным: простые хитрости от сложных загрязнений

Чтобы избавиться от них, важно подобрать подходящий способ очистки и не переувлажнять ткань.

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Раскрыт способ очистки матраса / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Не заливайте матрас водой и не трите ткань слишком интенсивно

После любой обработки матрас необходимо полностью высушить

Со временем на матрасе появляются следы пота, мочи, крови и других загрязнений.

Чтобы избавиться от них, важно подобрать подходящий способ очистки и не переувлажнять ткань, пишет Martha Stewart.

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Важные рекомендации

Пятна от пота . Сначала пропылесосьте поверхность, затем аккуратно обработайте загрязнение тканью с небольшим количеством мыльного раствора. Остатки средства удалите влажной салфеткой. Для устранения желтизны можно использовать пищевую соду: нанесите её на сухой участок, оставьте на час и пропылесосьте.

. Сначала пропылесосьте поверхность, затем аккуратно обработайте загрязнение тканью с небольшим количеством мыльного раствора. Остатки средства удалите влажной салфеткой. Для устранения желтизны можно использовать пищевую соду: нанесите её на сухой участок, оставьте на час и пропылесосьте. Следы мочи . Промокните жидкость полотенцем, не растирая её по поверхности. Затем нанесите ферментное средство для чистки обивки, следуя инструкции производителя. После обработки присыпьте участок содой и дождитесь полного высыхания, прежде чем убрать её пылесосом.

. Промокните жидкость полотенцем, не растирая её по поверхности. Затем нанесите ферментное средство для чистки обивки, следуя инструкции производителя. После обработки присыпьте участок содой и дождитесь полного высыхания, прежде чем убрать её пылесосом. Пятна крови . Удалять их лучше сразу. Наденьте перчатки и осторожно промокните загрязнение тканью, смоченной холодной водой. Если следы сохраняются, воспользуйтесь подходящим ферментным пятновыводителем. Горячую воду применять не следует: она может закрепить пятно.

. Удалять их лучше сразу. Наденьте перчатки и осторожно промокните загрязнение тканью, смоченной холодной водой. Если следы сохраняются, воспользуйтесь подходящим ферментным пятновыводителем. Горячую воду применять не следует: она может закрепить пятно. Рвота и другие органические загрязнения . Сначала удалите твёрдые остатки, затем промокните поверхность бумажными полотенцами. Обработайте пятно специальным ферментным очистителем, предназначенным для обивки, и оставьте на время, указанное на упаковке.

Главные правила ухода

Не заливайте матрас водой и не трите ткань слишком интенсивно - влага может проникнуть в наполнитель, вызвать неприятный запах и способствовать появлению плесени.

После любой обработки матрас необходимо полностью высушить.

Если загрязнение проникло глубоко или запах не исчезает, может потребоваться профессиональная чистка.

Важно учитывать, что застарелые пятна не всегда удаётся убрать полностью, даже после нескольких процедур.

Смотрите видео - важные советы для стирки:

В видео собраны полезные рекомендации, которые помогут сохранить одежду в хорошем состоянии и избежать преждевременного износа. Автор рассказывает, как правильно сортировать вещи перед стиркой, учитывая не только цвет, но и состав ткани, а также уровень загрязнения.

Кроме того, зрителям объясняют, почему важно выбирать подходящую температуру воды и режим стиральной машины, чтобы одежда не теряла яркость и не деформировалась. Особое внимание уделяется ярлыкам на изделиях, где указаны правила ухода, позволяющие продлить срок службы вещей.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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