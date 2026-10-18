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Матрас снова станет белоснежным: простые хитрости от сложных загрязнений

Алексей Тесля
18 октября 2026, 19:24
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Чтобы избавиться от них, важно подобрать подходящий способ очистки и не переувлажнять ткань.
матрац
Раскрыт способ очистки матраса / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Не заливайте матрас водой и не трите ткань слишком интенсивно
  • После любой обработки матрас необходимо полностью высушить

Со временем на матрасе появляются следы пота, мочи, крови и других загрязнений.

Чтобы избавиться от них, важно подобрать подходящий способ очистки и не переувлажнять ткань, пишет Martha Stewart.

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Важные рекомендации

  • Пятна от пота. Сначала пропылесосьте поверхность, затем аккуратно обработайте загрязнение тканью с небольшим количеством мыльного раствора. Остатки средства удалите влажной салфеткой. Для устранения желтизны можно использовать пищевую соду: нанесите её на сухой участок, оставьте на час и пропылесосьте.
  • Следы мочи. Промокните жидкость полотенцем, не растирая её по поверхности. Затем нанесите ферментное средство для чистки обивки, следуя инструкции производителя. После обработки присыпьте участок содой и дождитесь полного высыхания, прежде чем убрать её пылесосом.
  • Пятна крови. Удалять их лучше сразу. Наденьте перчатки и осторожно промокните загрязнение тканью, смоченной холодной водой. Если следы сохраняются, воспользуйтесь подходящим ферментным пятновыводителем. Горячую воду применять не следует: она может закрепить пятно.
  • Рвота и другие органические загрязнения. Сначала удалите твёрдые остатки, затем промокните поверхность бумажными полотенцами. Обработайте пятно специальным ферментным очистителем, предназначенным для обивки, и оставьте на время, указанное на упаковке.

Главные правила ухода

  • Не заливайте матрас водой и не трите ткань слишком интенсивно - влага может проникнуть в наполнитель, вызвать неприятный запах и способствовать появлению плесени.
  • После любой обработки матрас необходимо полностью высушить.
  • Если загрязнение проникло глубоко или запах не исчезает, может потребоваться профессиональная чистка.
  • Важно учитывать, что застарелые пятна не всегда удаётся убрать полностью, даже после нескольких процедур.

Смотрите видео - важные советы для стирки:

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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