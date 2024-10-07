Била посуду и писала вертихвосткам: Падалко рассказала про ревность в браке

Маричка Падалко сделала откровенное признание про отношения с Егором Соболевым.

https://glavred.info/starnews/bila-posudu-i-pisala-vertihvostkam-padalko-rasskazala-pro-revnost-v-brake-10603250.html Ссылка скопирована

Маричка Падалко рассказала про ревность в браке с Егором Соболевым / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marichkapadalko, instagram.com/yehorsoboliev

В кадре популярная украинская ведущая Маричка Падалко всегда выглядит, как образец спокойствия и благоразумия. Сложно поверить, что за этим образом скрывается "мексиканская женщина", как называет журналистку ее муж, журналист, военный и политик Егор Соболев.

В интервью для Алины Доротюк Падалко сама призналась - когда дело доходит до ревности, она себя не сдерживает. В их с Соболевым семейной жизни были и громкие скандалы, и побитая посуда, и проверка сообщений в телефоне, и "даже какой-то [профурсетке] что-то писала", рассказывает ведущая.

"Мне всегда казалось, что Маричка и "истеричка" очень хорошо рифмуется и не просто так. Я довольно истеричный человек и эмоциональный, особенно в общении с любимым. Сейчас я стараюсь сдерживаться, хотя могу что-то такое сказать: "Где там ты, что там ты?.." Тупо, конечно, звучит, но я до сих пор могу иногда даже сейчас ревновать, настолько я еще была лет 10 назад вообще мексиканская женщина, как говорил мне Егор. Да, я могу", - поделилась она.

видео дня

При этом Маричка Падалко отмечает, что ее приступы ревности и попытки контролировать мужа - это, по ее мнение, не про проблемы с доверием и нарушение личного пространства: "Не только смс, сейчас эмодзи проверяю, рассказываю, кому можно сердечко поставить на "спасибо", кому нельзя. ... Это о том, что некоторые мужчины не понимают, какие они могут сигналы подавать этими сердечками другим женщинам. Я ему показываю женскую сторону, вот и все".

Кто такая Маричка Падалко Маричка Падалко - украинская журналистка, ведущая ТСН на канале 1+1. На канале 1+1 работает с 2002 года. Сначала работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года — ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Сніданок +", которая была в эфире в 2006—2008 годах. В 2009—2010 годах была ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах. В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент — одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Тина Кароль дала первый комментарий про роман с молодым бизнесменом - во время концерта она поделилась с фанатами рассуждениями про ее отношения с Юрием Арошидзе.

Также стало известно, что на заброшенной могиле Григория Чапкиса появился памятник с ошибками. Три года захоронение великого хореографа выглядело, как одинокий холмик земли с засохшими цветами.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред