"Трудности у трудных": жених Леси Никитюк признался, нравится ли ему быть отцом

Дмитрий Бабчук в новом статусе находится меньше месяца.

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Леся Никитюк стала мамой - Дмитрий Бабчук высказался о сыне от ведущей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кратко:

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук в июне впервые стали родителями

Партнер ведущей рассказал свои мысли об отцовстве

15 июня 2025 года украинская ведущая, актриса и модель Леся Никитюк впервые стала мамой. Первым этот ребенок является и для ее жениха, украинского военного Дмитрия Бабчука.

Счастливые родители стараются оберегать сына от внимания общественности, но с неприкрытым удовольствием делятся деталями своих новых ролей - мамы и папы. Так Бабчук в своем блоге в Instagram высказался об отцовстве, и как ему удается совмещать это с военной службой.

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Дмитрий отметил, что хотел бы находится с семьей круглые сутки, но пока наслаждается тем, что имеет сейчас. Роль ему не кажется слишком трудной. "Вообще гуд, но желание есть быть рядом 24/7 всегда, но пока не имеем такой возможности. (В роли отца) вэри очень кайф. Постоянно хочу покупать что-то малышу, хотя он еще совсем маленький. Трудности у трудных, мы - люди легкие", - написал Дмитрий.

Леся Никитюк стала мамой - Дмитрий Бабчук высказался о сыне от ведущей / instagram.com/special_my_profession

Леся Никитюк стала мамой - Дмитрий Бабчук высказался о сыне от ведущей / instagram.com/special_my_profession

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О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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