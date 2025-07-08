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Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с девушкой на завтраке за 37 сек

Виталий Кирсанов
8 июля 2025, 05:50
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Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Вы готовы к очередному испытанию? Внимательно посмотрите на две картинки девочки во время завтрака. На первый взгляд картинки могут показаться идентичными, но на изображении есть 3 отличия, которые искусно спрятаны. Сможете ли вы найти их все всего за 37 секунд?

Ваша задача: найдите все три отличия, прежде чем истечет время!

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головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Различия могут быть где угодно, например, в цвете, форме или даже в размещении самых маленьких объектов. Будьте бдительны, сохраняйте сосредоточенность и не позволяйте ничему ускользнуть от вашего внимания.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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