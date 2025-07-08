Десятки взрывов гремели в пяти районах: РФ ударила по Украине дронами и ракетами

Враг атаковал 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской области и 54-мя ударными БПЛА.

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РФ била по Украине дронами / Коллаж: Главред, фото: 126 обто, ua.depositphotos.com

Что известно:

Силы обороны обезвредили 34 из 58 ударных дронов

РФ атаковала 4-мя ЗУР и 54-мя ударными БПЛА

В ночь на 8 июля Силы обороны обезвредили 34 из 58 ударных беспилотников, которыми РФ атаковала Украину, сообщают Воздушные силы Вооруженных сил.

"По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 34 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и юге страны. 26 - сбиты огневыми средствами поражения, 8 – локационно потеряны/подавлены РЭБ", - сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

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Как сообщается, в ночь на 8 июля (с 00:30 8 июля) противник атаковал 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской обл. и 54-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел - рф, Гвардейское - ВОТ Крыма.

/ Инфографика: Главред

Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 5 локациях, уточнили в Воздушных силах. Судя по опубликованной статистке, ВСУ не удалось перехватить, по меньшей мере, 20 российских ударных дронов.

/ ВС ВСУ

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось, что десятки российских дронов-камикадзе типа "шахед" были сбиты украинскими дронами-перехватчиками. Как рассказал президент Владимир Зеленский, на этот раз Российская Федерация запустила более 500 ударных дронов и ракет.

Как сообщал Главред, ранее вражеские силы ударили БПЛА по Полтаве. В Сухопутных силах ВСУ заявили о погибших и раненых. Фиксировался пожар в здании Полтавского городского ТЦК и СП.

Напомним, ранее сообщалось о том, что войска РФ атаковали Киев десятками дронов и ракетами. Последствия фиксировались в более 13 районах столицы. Были пожары, в городе стоял дым.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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