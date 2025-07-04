Атаку на Киев отражали дроны-перехватчики - Зеленский

Значительную часть средств нападения сбили наши защитники.

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Атаку на Киев отражали дроны-перехватчики / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 22 окрема механізована бригада

Вы узнаете:

Новая разработка показала первые результаты

Какие дальнейшие планы по производству таких перехватчиков

Во время ночной атаки по Украине в ночь с 3 по 4 июля десятки российских дронов-камикадзе типа "шахед" были сбиты украинскими дронами-перехватчиками.

Как рассказал президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении, на этот раз Российская Федерация запустила более 500 ударных дронов и ракет.

видео дня

Значительную часть этих средств нападения сбили наши защитники.

"Были сегодня и важные результаты у дронов-перехватчиков. Десятки "шахедов" были сбиты именно перехватчиками".

По его словам, Украина будет работать над масштабированием производства перехватчиков, а также над обучением и подготовкой операторов дронов.

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Ранее глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности ночной атаки дронов РФ на Украину. По его словам, больше всего пострадали столица, Киевская и Одесская область. Под ударом оккупантов была гражданская инфраструктура. В результате обстрелов произошло 19 пожаров.

инфографика шахед, шахед, шахеды / Инфографика: Главред

Как писал Главред, армия РФ в ночь на 10 июня массированно атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. В столице прогремели мощные взрывы, в разных районах города зафикисировали падение обломков.

Кроме того, также Россия нанесла удар и по Одессе. Оккупанты использовали ударные беспилотники. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.

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