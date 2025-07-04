Атаку на Киев отражали дроны-перехватчики - Зеленский

Вы узнаете:
- Новая разработка показала первые результаты
- Какие дальнейшие планы по производству таких перехватчиков
Во время ночной атаки по Украине в ночь с 3 по 4 июля десятки российских дронов-камикадзе типа "шахед" были сбиты украинскими дронами-перехватчиками.
Как рассказал президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении, на этот раз Российская Федерация запустила более 500 ударных дронов и ракет.
Значительную часть этих средств нападения сбили наши защитники.
"Были сегодня и важные результаты у дронов-перехватчиков. Десятки "шахедов" были сбиты именно перехватчиками".
По его словам, Украина будет работать над масштабированием производства перехватчиков, а также над обучением и подготовкой операторов дронов.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Ранее глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности ночной атаки дронов РФ на Украину. По его словам, больше всего пострадали столица, Киевская и Одесская область. Под ударом оккупантов была гражданская инфраструктура. В результате обстрелов произошло 19 пожаров.
Как писал Главред, армия РФ в ночь на 10 июня массированно атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. В столице прогремели мощные взрывы, в разных районах города зафикисировали падение обломков.
Кроме того, также Россия нанесла удар и по Одессе. Оккупанты использовали ударные беспилотники. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.
Вам может быть интересно:
- Дроны СБУ поразили тыловую базу РФ возле Донецка: что удалось уничтожить
- 1172 дрона ВСУ и 7 ракет Storm Shadow: в Минобороны РФ отчитались о сбитых целях
- К использованию в ВСУ допустили дрон с лазерной подсветкой – что он умеет делать
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред