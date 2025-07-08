Самые сильные санкции за три года войны: в Париже анонсировали новый удар по РФ

Инициатором выступила Франция, а координация осуществляется совместно с американскими сенаторами.

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Против РФ готовят новые санкции / Коллаж Главред, фото pixabay

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ЕС разрабатывает новый санкционный пакет против РФ

Координация осуществляется совместно с американскими сенаторами

Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро сообщил, что Европейский союз разрабатывает новый, наиболее жёсткий с начала полномасштабной войны санкционный пакет против России.

Инициатором выступила Франция, а координация осуществляется совместно с американскими сенаторами, подчеркнул он в эфире французского телеканала TF1.

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По словам Барро, после того как президент США Дональд Трамп предложил идею 30-дневного прекращения огня, которую поддержала Украина, количество российских атак на украинские города увеличилось в пять раз.

"Такое положение дел недопустимо. Этому нужно положить конец. Именно поэтому, совместно с американскими законодателями, Евросоюз по инициативе Франции готовит самые масштабные санкции за последние три года. Их цель — ослабить финансовые и ресурсные возможности, благодаря которым Владимир Путин продолжает агрессию против Украины", - сказал он.

/ Инфографика: Главред

Барро уточнил, что меры коснутся не только нефтяного экспорта и других сегментов энергетики, но и ударят по финансовым структурам — как в самой России, так и за её пределами. Под санкции попадут компании и частные лица, которые способствуют обходу уже действующих ограничений.

"Несмотря на международное давление, Путин сохраняет ресурсы, потому что ему помогают обходить санкции. Это нужно пресечь", — подчеркнул министр.

Также он отметил, что российская армия утратила наступательные позиции на фронте и теперь сосредоточилась на массированных ударах по гражданской инфраструктуре с использованием ракет и дронов, что приводит к большим жертвам среди мирного населения. Барро выразил уверенность, что такие действия должны быть немедленно остановлены.

Санкции против РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Трамп может ввести новые санкции против РФ. Ограничения, вероятно, не будут включать новые банковские санкции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что контакты Европы и США по санкциям против РФ полностью провалились. Переговоры со США о совместной борьбе с уклонением Москвы от санкций провалились.

Как писал Главред, Трамп не исключает возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.

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Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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