Украинские силы восстановили и удерживают позиции в двух областях РФ - Сырский

Главнокомандующий сообщил, как изменилась ситуация на фронте.

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Украинские военные продолжают свое присутствие на территории РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Что сообщил Сырский:

Украина восстановила позиции на территории РФ

ВСУ не дают врагу продвинуться вперед на горячих направлениях

Продолжается работа над развитием направления дронов-перехватчиков

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский сообщил во время Ставки Верховного Главнокомандующего о восстановлении позиций и удержании территорий в Курской и Белгородской областях РФ.

Как он написал в Telegram, украинские военные продолжают сковывать в приграничье значительную группировку противника. Сырский пообещал, что враг не будет иметь там покоя.

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Кроме этого главком сообщил о том, что ВСУ не допускают продвижения противника в глубину украинской обороны на Покровском и Новопавловском направлениях, а также выход на админграницы Днепропетровской области.

"Держу на контроле развитие направления дронов-перехватчиков. Формируются новые экипажи, обучаются истребители. Войску нужно как можно больше таких высокотехнологичных БпЛА", - рассказал Сырский о еще одном направлении своей работы.

Александр Сырский / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина использует на востоке рыболовные сети для того, чтобы ловить российские дроны. Сетки растянуты над дорогами, которые ведут к горячим точкам, над военными блокпостами и артиллерийскими позициями.

Ранее стало известно, чтооккупационные войска страны-агрессора России не получают ожидаемого результата в результате атак на Сумском направлении из-за успешных контратак ВСУ.

Накануне в ОСУВ "Хортица" сообщили о том, что Россия активизировала наступление с трех направлений. ВСУ крепко держат позиции под Волчанском и Гуляйполем.

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Об источнике: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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