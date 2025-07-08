Украинские силы восстановили и удерживают позиции в двух областях РФ - Сырский

Что сообщил Сырский:
- Украина восстановила позиции на территории РФ
- ВСУ не дают врагу продвинуться вперед на горячих направлениях
- Продолжается работа над развитием направления дронов-перехватчиков
Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский сообщил во время Ставки Верховного Главнокомандующего о восстановлении позиций и удержании территорий в Курской и Белгородской областях РФ.
Как он написал в Telegram, украинские военные продолжают сковывать в приграничье значительную группировку противника. Сырский пообещал, что враг не будет иметь там покоя.
Кроме этого главком сообщил о том, что ВСУ не допускают продвижения противника в глубину украинской обороны на Покровском и Новопавловском направлениях, а также выход на админграницы Днепропетровской области.
"Держу на контроле развитие направления дронов-перехватчиков. Формируются новые экипажи, обучаются истребители. Войску нужно как можно больше таких высокотехнологичных БпЛА", - рассказал Сырский о еще одном направлении своей работы.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред писал, что Украина использует на востоке рыболовные сети для того, чтобы ловить российские дроны. Сетки растянуты над дорогами, которые ведут к горячим точкам, над военными блокпостами и артиллерийскими позициями.
Ранее стало известно, чтооккупационные войска страны-агрессора России не получают ожидаемого результата в результате атак на Сумском направлении из-за успешных контратак ВСУ.
Накануне в ОСУВ "Хортица" сообщили о том, что Россия активизировала наступление с трех направлений. ВСУ крепко держат позиции под Волчанском и Гуляйполем.
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Об источнике: Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
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