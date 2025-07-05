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"Враг давит количеством": Сырский назвал одно из самых тяжелых направлений фронта

Алёна Воронина
5 июля 2025, 13:55
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Оккупанты захватили еще два населенных пункта в одной из областей.
Сырский
Сырский назвал одно из самых тяжелых направлений фронта/ коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/osirskiy

Кратко:

  • Сырский назвал одно из самых тяжелых направлений фронта
  • Главнокомандующий ВСУ рассказал, на каком направлении армия РФ давит количеством
  • В DeepState сообщили, что враг захватил 2 населенных пункта вблизи Днепропетровщины

Российские оккупанты пытаются найти слабые места в обороне Вооруженных сил Украины, однако все их попытки тщетны. Но в целом ситуация на фронте остается сложной. На Харьковщине российские захватчики пытаются давить количеством.

На прошлой неделе украинские воины на Южно-слобожанском направлении отражали в целом более 60 российских штурмов, и около 10 боев идут ежедневно и в дальнейшем. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский в Facebook.

видео дня

Он отчитался, что посвятил два дня работе в подразделениях на Харьковщине.

"Не оставляю без внимания ни одного участка фронта, в частности на тех отрезках, где есть угроза новых наступательных действий противника. Здесь, на Южнослобожанском направлении, наши воины в течение прошлой недели отражали в целом более 60 вражеских штурмов. Около десятка боев идут ежедневно и в дальнейшем", - рассказал он.

Сырский отметил, что российские захватчики на этом направлении пытаются давить количеством.

"Однако мы должны быть начеку, применять действенные тактические и технологические решения, чтобы не допустить продвижения захватчиков", - добавил он.

Армия РФ захватила 2 населенных пункта вблизи Днепропетровщины

В то же время в DeepState сообщили, что россияне захватили два населенных пункта в Донецкой области вблизи Днепропетровской области.

Захватчики захватили села Зеленый Кут и Новоукраинку на Покровском направлении, а также продвинулись в районе села Отрадное. Указанные села расположены вблизи села Дачное Днепропетровской области.

Александр Сырский
Александр Сырский/ Инфографика: Главред

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, войска РФ продвинулись на Харьковщине - в DeepState раскрыли, к чему готовится враг. Россияне захватили село Меловое.

Также ранее сообщалось, что оккупанты прорвались и захватили территории - в ISW назвали направления ожесточенных боев. На большинстве направлений фронта продолжаются бои.

Напомним, оккупанты прорываются в другую область, чтобы обойти ВСУ - была раскрыта коварная тактика россиян. Враг также пытается прорваться на территории Запорожской области.

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Об источнике: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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