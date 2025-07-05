ВСУ ударили по аэродрому РФ, где базируются самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ: детали

В Генштабе подтвердили удар по аэродрому "Борисоглебск" в стране-агрессоре России.

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ВСУ ударили по аэродрому РФ, где базируются самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ/ коллаж: Главред, фото: скрин из видео

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ВСУ ударили по аэродрому "Борисоглебск" в России

На этом аэродроме базируются вражеские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ

Поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты

Вооруженные силы Украины в ночь на субботу, 5 июля, поразили аэродром "Борисоглебск" в стране-агрессоре России.

Удар по аэродрому подтвердили в Воздушных силах ВСУ. Отмечается, что там базируются вражеские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

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"В рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары, 5 июля подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по аэродрому "Борисоглебск", что в Воронежской области. Это место базирования вражеских самолетов Су-34, Су-35С и Су-30СМ", - говорится в сообщении Генштаба.

В результате удара был поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты.

В Генштабе отметили, что результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать возможности российских оккупантов бить по гражданской инфраструктуре и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отмечается в сообщении Генштаба ВСУ.

Напомним, в РФ прогремели взрывы - вспыхнули пожары на заводе и двух аэродромах. В частности, был атакован российский завод, изготавливающий для армии оккупантов антенны "Комета", которые защищают дроны от украинских средств РЭБ.

Самолет Су-34/ Инфографика: Главред

Взрывы в РФ - последние новости

Как сообщал Главред, 1 июля были поражены НПЗ и завод "Купол" за 1300 км - Генштаб раскрыл детали огненного "привета". Украинские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод "Саратоворгсинтез" и оборонный завод "Купол".

Также в ночь на 3 июля прозвучало много взрывов - в РФ дроны атаковали подсанкционный завод "Энергия". Взрывы были слышны в областном центре и в городе Елец, где расположено одно из крупнейших в РФ предприятий.

Напомним, в ночь на 4 июля в РФ был поражен военный завод. Азовский оптико-механический завод производит критические компоненты для армии России.

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