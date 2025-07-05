Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

ВСУ ударили по аэродрому РФ, где базируются самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ: детали

Алёна Воронина
5 июля 2025, 09:06
377
В Генштабе подтвердили удар по аэродрому "Борисоглебск" в стране-агрессоре России.
Удар дронов
ВСУ ударили по аэродрому РФ, где базируются самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ/ коллаж: Главред, фото: скрин из видео

Кратко:

  • ВСУ ударили по аэродрому "Борисоглебск" в России
  • На этом аэродроме базируются вражеские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ
  • Поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты

Вооруженные силы Украины в ночь на субботу, 5 июля, поразили аэродром "Борисоглебск" в стране-агрессоре России.

Удар по аэродрому подтвердили в Воздушных силах ВСУ. Отмечается, что там базируются вражеские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

видео дня

"В рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары, 5 июля подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по аэродрому "Борисоглебск", что в Воронежской области. Это место базирования вражеских самолетов Су-34, Су-35С и Су-30СМ", - говорится в сообщении Генштаба.

В результате удара был поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты.

В Генштабе отметили, что результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать возможности российских оккупантов бить по гражданской инфраструктуре и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отмечается в сообщении Генштаба ВСУ.

Напомним, в РФ прогремели взрывы - вспыхнули пожары на заводе и двух аэродромах. В частности, был атакован российский завод, изготавливающий для армии оккупантов антенны "Комета", которые защищают дроны от украинских средств РЭБ.

Самолет Су-34 инфографика
Самолет Су-34/ Инфографика: Главред

Взрывы в РФ - последние новости

Как сообщал Главред, 1 июля были поражены НПЗ и завод "Купол" за 1300 км - Генштаб раскрыл детали огненного "привета". Украинские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод "Саратоворгсинтез" и оборонный завод "Купол".

Также в ночь на 3 июля прозвучало много взрывов - в РФ дроны атаковали подсанкционный завод "Энергия". Взрывы были слышны в областном центре и в городе Елец, где расположено одно из крупнейших в РФ предприятий.

Напомним, в ночь на 4 июля в РФ был поражен военный завод. Азовский оптико-механический завод производит критические компоненты для армии России.

Читайте также:

О самолете Су-34

Су-34 – советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого".

Самолет Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысяч км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине военный самолет российский самолет Генштаб ВСУ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мужчина только сел в салон: в Одессе взорвался автомобиль, первые подробности

Мужчина только сел в салон: в Одессе взорвался автомобиль, первые подробности

10:44Украина
"Путин хочет не территорий": в WSJ назвали новую главную цель Путина в войне

"Путин хочет не территорий": в WSJ назвали новую главную цель Путина в войне

10:32Война
ВСУ ударили по аэродрому РФ, где базируются самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ: детали

ВСУ ударили по аэродрому РФ, где базируются самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ: детали

09:06Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Настоящий Армагеддон атакует Украину: будут лить дожди с грозами, градом и шквалами

Настоящий Армагеддон атакует Украину: будут лить дожди с грозами, градом и шквалами

Когда в Украине спадет жара: синоптик назвала дату

Когда в Украине спадет жара: синоптик назвала дату

Утонула лодка, на которой катался российский комик Павел Воля

Утонула лодка, на которой катался российский комик Павел Воля

Жизнь 5 знаков зодиака превратится в сказку уже вот-вот: кто в списке

Жизнь 5 знаков зодиака превратится в сказку уже вот-вот: кто в списке

Ни в коем случае не "Анюта": как правильно называть Анну на украинском

Ни в коем случае не "Анюта": как правильно называть Анну на украинском

Последние новости

10:44

Мужчина только сел в салон: в Одессе взорвался автомобиль, первые подробности

10:41

Как хранить ягоды в холодильнике: два суперлайфхака, которые спасут от плесени

10:32

"Путин хочет не территорий": в WSJ назвали новую главную цель Путина в войне

09:58

Оккупанты прорвались и захватили территории: ISW назвали направления горячих боев

09:06

ВСУ ударили по аэродрому РФ, где базируются самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ: детали

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:59

Украине нужно оружие, чтобы двигаться вперед: в НАТО обратились к Трампу

08:10

Путин публично делает из Трампа рыжего клоунамнение

08:04

В РФ прогремели взрывы: вспыхнули пожары на заводе и двух аэродромахВидео

07:10

Что не так на картинке: ошибку надо найти всего за 7 секунд

Реклама
06:10

Как разговор Трампа с Путиным привел к массированному удару по Киевумнение

05:50

Афанасьев день: что ни в коем случае нельзя делать 5 июля

05:50

Необычный ребус: найдите на картинке особенную лягушку за 21 секунду

05:16

Гороскоп на завтра 6 июля: Львам - клевета, Скропионам - приятные новости

04:30

Не для красоты или "статуса": почему кожаные сиденья в авто имеют отверстия

04:00

Будет лететь по 1000 шахедов в сутки: командующий дал неутешительный прогноз

03:30

Как замораживать свежую клубнику, чтобы она не превратилась в гигантскую сосульку

03:05

Жизнь 5 знаков зодиака превратится в сказку уже вот-вот: кто в списке

02:57

Крупнейшая катастрофа в истории авиашоу: что известно о Скниловской трагедии

02:30

"Раскол и склоки" у Трампа: эксперт назвал, кто блокирует поставки оружия Украине

02:00

5 знаков зодиака, которые слишком хорошо умеют манипулировать

Реклама
01:36

Машину еще можно спасти: что будет, если залить бензин в дизельный двигатель

04 июля, пятница
23:44

Трамп может передумать: Мелони объяснила, отказались ли США от Украины

23:25

Последняя стадия: Рамина Эсхакзай поделилась личной трагедией

22:34

Киев под атакой Шахедов: в столице уже работает ПВО

22:30

Атаку на Киев отражали дроны-перехватчики - Зеленский

22:22

Не российская или американская: какая песня впервые зазвучала в космосе

22:18

Слова, которые очаровывают: как изучать английский легко и с вдохновением

21:24

Больше ли вина за грех у верующего, чем у неверующего - что говорят священникиВидео

21:14

Фатальная неделя для армии РФ: ВСУ разносят командные пункты врага

21:07

Платят до 43 тысяч в месяц: украинцам предлагают интересную работу

20:22

Разговор Трампа и Зеленского: эксперт предупредил, к чему готовиться Украине

20:19

Ни в коем случае не "Анюта": как правильно называть Анну на украинскомВидео

19:42

Китайский гороскоп на завтра 5 июля: Крысам - счастливый день, Змеям - встреча

19:39

Настоящий Армагеддон атакует Украину: будут лить дожди с грозами, градом и шквалами

19:29

"Это похоже на саботаж": у клиентов ПриватБанка не работает важная функция

19:28

Трамп сказал Зеленскому очень важную вещь: СМИ узнали новые детали разговора

19:28

Тайна древнейших останков в Антарктиде: ученых ошеломила невероятная находкаВидео

19:26

"Посылают" сигналы с того света: как близкие "напоминают" о себе после смерти

19:13

Разговоры Путина с Трампом влияют на "жесткость" ударов по Украине - Мерц

19:10

Уникальный случай в мировой истории: как Путин унизил Трампамнение

Реклама
19:04

София Ротару кровавым фото отреагировала на обстрел Киева

18:58

Россия продолжает ядерный террор: обстрел привел к блэкауту Запорожской АЭС

18:56

Целовали землю и рыдали": чувствительные кадры первых разговоров пленных с роднымиФотоВидео

18:55

Зачем украинцы "запекали" детей в печи - неожиданная правда о жутком обрядеВидео

18:28

До 124 тысяч гривен помощи: кто из украинцев в списке на выплаты

18:28

В РФ прилетело по химпредприятию: огромный столб дыма на месте мощного пожара

18:05

Войска РФ продвинулись на Харьковщине: в DeepState раскрыли, к чему готовится враг

17:38

Курс евро ушел в крутое пике, а доллар дорожает: что будет со стоимостью валют

17:27

Главный бой года Усика и Дюбуа: когда и где смотреть поединок-реванш

17:19

РФ будет усиливать удары по Украине: военный предупредил об угрозе

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять