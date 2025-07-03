Прогремело много взрывов: в РФ дроны атаковали подсанкционный завод "Энергия"

Взрывы были слышны в областном центре и в городе Елец, где расположено одно из крупнейших в РФ предприятий.

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Завод Энергия попал под удар дронов / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

Ночью в РФ гремели взрывы

Под удар дронов попал завод "Энергия"

В ночь на 3 июля Липецкую область страны-агрессора РФ атаковали БПЛА. Местные жители утверждают, что под удар снова попал завод ПАО "Энергия". Также в российских пабликах писали, что дроны летели в сторону аэродрома Липецк-2.

В частности, взрывы прогремели в областном центре и в городе Елец, где расположено одно из крупнейших в РФ предприятий - завод ПАО "Энергия".

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Завод уже был атакован в ночь на 23 мая. ПАО "Энергия" специализируется на производстве химических источников тока. Продукция завода широко используется в различных секторах, включая оборонную промышленность, гражданскую авиацию, морской транспорт и энергетический комплекс. В результате прошлой атаки загорелся один из цехов, были ранены 9 работников предприятия.

"Липецк. В промежуток между 01:45 и 03:40 город был под атакой БпЛА "Лютый". Целью был аэродром, местные сообщали о последствиях на земле", — сообщил в Telegram-канале глава общественной организации "Центр изучения оккупации" Петр Андрющенко.

Дрон "Лютый" - основные характеристики / Инфографика: Главред

В Сети появилось фото разбитого здания предприятия "Энергия". На кадре видно, что в здании повреждены окна.

ПАО "Энергия" попало под удар дронов / Фото: t.me/exilenova_plus

Тем временем губернатор Липецкой области сообщил о пожаре на парковке "одного из предприятий в Ельце" после атаки БПЛА. По словам чиновника, один человек погиб, двое - ранены в Липецкой области.

"Обломки беспилотника упали на частный жилой дом в Липецком округе. К сожалению, есть жертвы. Погибла женщина 1954 года рождения, проживавшая в доме. Ещё два человека получили ранения", — написал он.

Смотрите видео - Россию атаковали дроны:

Тем временем в Минобороны РФ отчитались, что за ночь силы ПВО уничтожили 69 БПЛА: 27 – над территорией Белгородской области, 22 – над Воронежской областью, 10 – над Липецкой областью, 8 – над Курской областью, 2 дрона – над аннексированным Крымом.

Смотрите видео - В Липецке дроны летели в сторону аэродрома:

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, 23 мая дроны атаковали завод, который производит аккумуляторы. Липецкий завод "Энергия" является поставщиком Министерства обороны России.

В ночь на 24 мая в Липецкой области России снова активизировалась система ПВО - в регионе раздавались взрывы. Объектом атаки стал завод "Энергия" в городе Елец, который, что интересно, уже подвергался удару накануне.

1 июля стало известно, что ГУР с помощью ударных "Бобров" поразило российские системы ПВО и ряд других объектов на территории временно оккупированного Крыма.

Также 1 июля в Ижевске прогремели взрывы. Глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко намекнул на возможный удар по местному электромеханическому заводу "Купол" - одному из главных производителей ЗРК "Тор" и ударных БПЛ "Гарпия-А1" для армии РФ.

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