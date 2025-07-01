Дроны СБУ ударили по ключевому заводу РФ: СМИ сообщили о возможных убытках

Возможности россиян продолжать войну против Украины ослаблены.

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Что могли поразить дроны в Ижевске / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

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Дроны атаковали российский Ижевск

В городе поражен важный для армии РФ завод

На территории предприятия вспыхнул пожар

1 июля в Ижевске, что в стране-агрессоре России, прогремели взрывы. Об этом сообщил глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Он намекнул на возможный удар по местному электромеханическому заводу "Купол" - одному из главных производителей ЗРК "Тор" и ударных БПЛ "Гарпия-А1" для армии РФ.

видео дня

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео последствий удара по заводу РФ:

Об ударе по Ижевску впоследствии заговорили и власти РФ. Как написал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, глава региона Удмуртия Александр Бречалов сообщил об ударе по одному из предприятий республики, но не уточнил его название.

Уже впоследствии источники СБУ подтвердили "Радио Свобода", что дроны поразили завод "Купол", который находится на расстоянии 1300 километров от границ с Украиной.

"Это предприятие выполняет заказы Минобороны РФ: специализируется на изготовлении зенитно-ракетных комплексов "Тор" и "Оса", а также является разработчиком ударных беспилотников "Гарпия". Завод находится под международными санкциями как объект российского военно-промышленного комплекса. Зафиксировано по меньшей мере два попадания дронов СБУ по корпусам завода, после чего вспыхнул пожар", - говорится в сообщении.

ЗРК Тор / Инфографика: Главред

Удары вглубь России - последние новости

Ранее Силы обороны Украины нанесли успешный удар по российскому военному аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области, уничтожив по меньшей мере два многоцелевых истребителя Су-34.

Накануне подразделения Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по складам боеприпасов армии страны-агрессора РФ.

Напомним, Главред писал, что 28 июня, в День Конституции Украины в Брянске, что в стране-агрессоре России, были атакованы военные объекты. Источники в ГУР сообщили СМИ, что в результате атаки были поражены объекты 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

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Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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