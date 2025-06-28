Брянск затянуло дымом: СМИ сообщили о поражении ГУР военных объектов РФ

Местные жители заявили о пролете беспилотников над городом.

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Что известно об атаке на Брянск 28 июня / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

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В Брянске прогремели взрывы

Дроны ГУР атаковали объекты РФ

Под удар попал 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ

28 июня, в День Конституции Украины в Брянске, что в стране-агрессоре России, были атакованы военные объекты. Об этом сообщили источники РБК-Украина в разведке.

Выяснилось, что с самого утра местные СМИ сообщали, что в Брянске была слышна сильная стрельба и мощные взрывы после нее. Жители российского города сообщали о пролетах неизвестных беспилотников.

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В то же время местные власти традиционно никак не прокомментировали взрывы, а лишь предупредили жителей, что снимать работу ПВО категорически нельзя.

Однако источники в ГУР сообщили СМИ, что в результате атаки были поражены объекты 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Последствия атаки пока уточняются.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что в результате атаки беспилотников временно приостановили работу завода "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае - одного из основных производителей аммиака и азотных удобрений в России.

Недавно ударные беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали военные склады с ракетным топливом и горюче-смазочными материалами 1061-го центра материально-технического обеспечения ВС РФ в городе Брянск.

Ранее над Волгоградом прозвучала атака беспилотников. Стало известно, что жители города сняли пожар вблизи аэродрома - на кадрах виден густой дым.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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