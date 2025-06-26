Масштабные взрывы и пожар: СМИ раскрыли последствия удара ГУР по Брянску

О чем говорится в материале:
- ГУР ударили дронами по складам в Брянске
- Поражение складов с ракетным топливом и ГСМ снизит логистические возможности армии РФ
Вечером 26 июня ударные беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали военные склады с ракетным топливом и горюче-смазочными материалами 1061-го центра материально-технического обеспечения ВС РФ в городе Брянск. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источники в украинской разведке.
Сначала местные Telegram-каналы информировали о пролете неизвестных дронов, а впоследствии жители Брянска начали сообщать о взрывах и пожаре в одном из районов города. Некоторые пользователи даже указывали точное место удара.
"Было четыре взрыва - горит нефтебаза" - писали местные жители.
Отмечается, что атаку совершили дроны украинского производства типа "Бобер", "Баклан" и "Горизонт".
"Поражение склада ракетного топлива и ГСМ в Брянске - это часть комплекса действий по снижению логистических возможностей российской оккупационной армии", - сообщил собеседник.
Удары по России - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 26 июня в Москве прогремели взрывы. Местные власти заявили об атаке беспилотников и работе систем противовоздушной обороны. Российские паблики сообщают о взрывах в разных районах столицы и Подмосковья. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку дронов.
Также 25 июня утром в поселке Большая Тура Забайкальского края РФ произошли мощные взрывы на военном арсенале.
В ночь на 23 июня шумно было и в Ростовской области РФ. Очевидцы сообщили о возгорании на заводе "Атлас". Об этом сообщала мониторинговая группа "Крымский ветер".
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Удары по России
Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.
Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.
После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.
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