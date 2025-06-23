Громкая ночь в РФ: россияне жаловались на взрывы и возгорание завода, детали

Кратко:
- В Ростовской области РФ раздавались взрывы
- Зафиксировано возгорание на заводе "Атлас"
- Там используют подземное хранение нефтепродуктов
В ночь на 23 июня в Ростовской области страны-агрессора России было шумно. Очевидцы сообщали, что в этом регионе произошло возгорание на заводе "Атлас". Об этом сообщает телеграм-канал Крымский ветер.
В частности, мониторинговая группа канала зафиксировала пожар на комбинате "Атлас" Росрезерва возле Каменск-Шахтинского в Ростовской области. О возгорании стало известно из спутниковых снимков.
В сети также распространялись видео со взрывами в Ростовской области этой ночью.
"Это производственная база №7, Федеральное государственное казенное предприятие (ФГКУ), Южное территориальное управление (ЮТУ) Росрезерва. Здесь используют подземное хранение нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
Стоит заметить, местные власти заявили, что в Ростовской области ночью якобы шло отражение воздушной атаки.
Чиновники также подтвердили, что на промышленном предприятии Каменского района произошло возгорание.
Взрывы в России - что известно
Как сообщал Главред, ударные дроны утром в воскресенье, 15 июня,атаковали цели в российском Татарстане. Возможной целью атаки могла стать особая экономическая зона Алабуга, где, по информации СМИ, осуществляется сборка российских БПЛА.
Днем, 11 июня, в Энгельсе Саратовской области прогремел громкий взрыв. Местные жители сообщали о большом столбе дыма. Взрыв мог произойти на 9-м Центральном автомобильном ремонтном заводе.
Кроме того, в ночь на 11 июня в стране-агрессоре РФ также прогремели взрывы. Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод в городе Котовск.
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