РФ ударом по Донетчине убила подростка: что известно о последствиях ночной атаки

Основное:
- В результате ночной атаки врага пострадали два города Донецкой области
- В Славянске умер 17-летний парень
В ночь на 22 июня страна-агрессор Россия атаковала Донецкую область. Сначала о вражеском ударе сообщил начальник городской военной администрации города Краматорск Александр Гончаренко.
По его словам, российские войска нанесли удар по многоэтажке в городе. Из-под завалов разрушенного дома спасатели ночью деблокировали одного человека - мужчину 1955 года рождения.
"Ему оказывается медицинская помощь. Вероятно, под завалами могут находиться еще люди - спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении Гончаренко.
В то же время глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что под огнем этой ночью оказался не только Краматорск, но и Славянск. Там, в результате вражеской атаки погиб 17-летний парень. Еще три человека получили ранения.
"Повреждены 32 частных дома, 2 админздания, 4 многоэтажки, производственное помещение, 3 автомобиля", - добавил он.
Филашкин отметил, что враг намеренно целится в гражданских, поэтому в Донецкой области опасность не исчезает ни на день. На фоне этого глава ОВА призывает всех эвакуироваться из Донецкой области в более безопасные регионы Украины.
Удары России по Украине - последние новости
Напомним, 22 июня российские оккупанты атаковали Черниговскую область ударными беспилотниками типа "Шахед". Под ударом оказались жилые дома в Нежинском районе.
Накануне Россия массированно ударила ракетами и дронами по городу Кременчуг в Полтавской области в ночь на субботу, 21 июня. При этом большинство средств поражения было сбито силами и средствами ПВО.
Ранее Главред писал, что страна-агрессор Россия в ночь на 20 июня 2025 года атаковала Украину 86-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
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Кто такой Вадим Филашкин?
Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, председатель Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.
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