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Приехал, чтобы помочь: что известно о художнике из США, который погиб во время атаки РФ

Анна Ярославская
20 июня 2025, 07:48
839
Фред Грэнди был "разочарован изменениями в позиции США" в отношении Украины и приехал в Киев, чтобы расчищать завалы.
Удар по Киев, Фред Грэнди
Фред Грэнди погиб во время удара РФ по Киеву 17 июня 2025 / Коллаж: Главред, фото: /x.com/OstapYarysh, ГосЧС

Вы узнаете:

  • Кто такой Фред Грэнди, который погиб во время атаки РФ на Киев
  • Зачем мужчина приехал из США в Украину

Во время массированного удара РФ по Киеву в ночь на 17 июня погиб гражданин США – художник из штата Орегон Фред Грэнди. Он приехал в Украину в мае (накануне своего 62 дня рождения) 2025 года, чтобы помочь расчищать завалы после российских атак.

Как пишет The New York Times со ссылкой на членов семьи Фреда Гренди, мужчина прибыл в Киев незадолго до своего 62-го дня рождения. Он был "разочарован изменениями в позиции США" в отношении Украины.

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"Он был человеком, который так сильно хотел что-то изменить. Я разговаривала с ним около пяти дней назад, и он сказал мне, что чувствует, что он там, где должен быть. И он надеется, что сможет остаться еще на пять или шесть месяцев, чтобы помочь", — сказала его сестра Сицка Рид.

По ее словам, брата "глубоко возмущало", что президент Дональд Трамп публично поддержал российского диктатора Путина, повторял тезисы Кремля и критиковал президента Украины Владимира Зеленского.

"Он думал, что хулигану просто нельзя позволить такое делать и людей нельзя просто бросить. Потом он увидел, как тяжело они боролись за спасение своей страны и борются до сих пор. Было просто трудно понять, как можно их бросить, понимаете? И он верил, что людям нужна помощь", – рассказала сестра погибшего американца.

Госдепартамент США подтвердил смерть гражданина США.

Фред Грэнди "стал первым гражданским американцем, который погиб в результате российского удара по Киеву".

Фрэд Грэнди
Фрэд Грэнди / Фото: /x.com/OstapYarysh

Что известно о Фреде Грэнди

Родился в Грантс-Пасс в штате Орегон и рос вместе с пятью сестрами и братом.

Американец был женат один раз, однако брак не сложился. За свою жизнь Грэнди работал и барменом, и вышибалой, и в последние годы зарабатывал на жизнь, строя различные вещи. Он использовал переработанную древесину для изготовления скворечников, горшков для растений и вывесок, а еще – делал красочные цветы из металла.

В Киеве Фред Грэнди работал волонтером в одной из благотворительных организаций.

Американец рассказывал, что живет в киевском отеле, и "бросал плечики для одежды в дроны", которые пролетали рядом.

Ракетный удар по Киеву 17 июня 2025

Как писал Главред, во время российской атаки в ночь на 17 июня 27 локаций в разных районах Киева оказались под вражеским огнем. Под удар попали жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры.

Мэр Кличко сообщал, что во время вражеской атаки погиб гражданин США.

"Во время атаки на Киев в Соломенском районе в доме, напротив того, где медики оказывали помощь пострадавшим, скончался 62-летний гражданин США. Медики констатировали клиническую смерть – биологическую смерть", - писал Кличко.

Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что во время массированной атаки на Киев в ночь на 17 июня армия РФ применила 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты. Больше всего жилья и имущества обычных киевлян враг уничтожил в Соломенском и Дарницком районах.

Также Россия атаковала Киев ракетой с кассетными боеприпасами. Обломки были обнаружены в районе столичных Нивок. Такие боеприпасы предназначены для массового поражения людей.

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что оккупанты, по предварительным данным, ударили баллистикой по девятиэтажке в Соломенском районе. Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все девять этажей. Дом "сложился" до уровня полтора-двух этажей.

Поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева продолжалась более 39 часов. Только на этой локации из-под завалов извлечены тела 23 погибших. Всего в столице в результате российских обстрелов 17 июня погибли 28 человек, еще более 140 получили ранения.

Глава страны-агрессора России Владимир Путин назвал попадание ракеты в подъезд девятиэтажки в Киеве "ударом по украинскому ВПК" и дал понять, что такие атаки продолжатся.

  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС

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