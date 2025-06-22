Разрушены дома, есть жертва: РФ атаковала "Шахедами" Черниговщину

В результате атаки российских ударных дронов погиб мужчина.

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РФ ударила "Шахедами" по Черниговской области / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Вячеслав Чаус

Что известно:

РФ ударила "Шахедами" по Черниговской области

В результате атаки разрушены жилые дома

В результате атаки погиб человек

Российские оккупанты атаковали Черниговскую область ударными беспилотниками типа "Шахед". Под ударом оказались жилые дома в Неженском районе. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

В результате атаки были повреждены и разрушены жилые дома, погиб один человек.

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"Черниговщина находится под вражеским обстрелом. Вечером российские беспилотники атаковали Нежинский район. К сожалению, известно об одном погибшем. Это гражданский мужчина. Агрессор всегда действует коварно. В очередной раз бьет по домам людей. Сегодняшний удар унес еще одну жизнь", - сказал Чаус.

Удары по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 17 июня Киев был в дыму после атаки РФ, были повреждены многоэтажки, много раненых и погибших. Оккупанты атаковали жилые дома. Тогда РФ запустила более 440 дронов и 32 ракеты. Киев пережил один из самых страшных ударов. Также ночью были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Киевская области. В результате атаки погибло несколько десятков человек.

Также сообщалось, что на рассвете 17 июня РФ атаковала Одессу - пострадали 17 человек, в том числе беременная женщина. Оккупанты разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр.

Кроме этого, в ночь на 20 июня Одесса была в огне после атаки дронов. В ночь на 20 июня россияне нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. Зафиксировано 10 "прилетов".

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