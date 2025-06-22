'Мы найдем дроны на каждую ногу оккупанта': Зеленский сделал громкое заявление

Зеленский пообещал направить больше ресурсов для производства украинских дронов.

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Зеленский анонсировал рост ресурсов для производства дронов / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

Что говорит Зеленский:

Украина направит больше ресурсов на производство дронов

"Украина найдет дроны на каждую ногу российского оккупанта"

Украина направит больше ресурсов на производство украинских дронов всех типов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Президент отметил, что Украина будет защищать свои земли от диктатора, который хочет захватить всю страну.

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"И когда он говорит об Украине и что-то там еще о ногах российских солдат, он говорит также о Беларуси, о странах Балтии, о Молдове, и о Кавказе, и о таких странах, как Казахстан, и обо всех местах на земле, куда могут добраться российские убийцы. Власть Путина заканчивается там, где заканчиваются возможности российских убийц. Конечно, мы найдем украинские дроны на каждую ногу российского оккупанта. Конечно, Украина будет защищаться", - сказал Зеленский.

Он добавил, что враг "пошел дальше, чем ГУЛАГ". Российские оккупанты уничтожают украинские города и села, оставляя только руины и забирая человеческие жизни.

"Каждый в мире может это увидеть - что Путин сделал абсолютно сознательно с Донбассом. Фактически Донбасс уничтожен. И это они там, в Москве, говорили, что якобы принесут Донбассу защиту. Они принесли смерть, и это единственное, что они умеют носить. Наши общины на Харьковщине, в приграничье нашей Сумщины, на Херсонщине - россияне везде делают одно", - подчеркнул Зеленский.

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Как сообщал Главред, ранее Владислав Волошин заявил, что у России нет возможностей для высадки десанта в Одессе и захвата города. В такой ситуации врагу бы пришлось форсировать Днепр, а далее - захватить Херсон и Николаев.

Российские войска продвинулись в Донецкой и Сумской областях, рассказали аналитики DeepState. На Сумщине враг прорывается вблизи Юнаковки, а в Донецкой области - вблизи Александро-Калиново и Отрадного.

Противник потерял много своих оккупантов в боях за Андреевку на Сумщине, рассказал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. Стремительного продвижения врага не фиксируется.

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