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"Абсолютно безумные намерения": Зеленский провел Ставку из-за ситуации на Сумщине

Ангелина Подвысоцкая
20 июня 2025, 22:22
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Украина наращивает производство дронов-перехватчиков для борьбы с "Шахедами".
Зеленский, ВСУ
Зеленский провел Ставку из-за ситуации на Сумщине / Коллаж: Главред, фото 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Что известно:

  • Зеленский провел заседание Ставки
  • Бойцы ВСУ пытаются сдерживать врага на Сумщине
  • Украина наращивает производство дронов-перехватчиков

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочную Ставку из-за ситуации на Сумщине. Этому участку фронта было уделено отдельное внимание. Об этом он заявил в своем вечернем обращении.

Сейчас украинские защитники делают все возможное, чтобы сдержать оккупантов.

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"Я благодарен нашим подразделениям за стойкость. У россиян там были разные планы, намерения - абсолютно безумные, как всегда. Сдерживаем и уничтожаем этих убийц, защищаем нашу Сумщину", - сказал Зеленский.

Также на заседании обсуждали все договоренности по поставкам оружия. Объем поддержки Украины в этом году самый большой за все годы полномасштабной войны.

"Поручил еще увеличивать работу с партнерами ради инвестиций в наше производство - в наше оружие. Мы готовим и новую платформу для таких производств. Это долговременная, системная работа, и я хочу поблагодарить каждую страну, которая уже участвует. Мы готовим новые договоренности на следующую неделю - мы вместе с партнерами в НАТО. Именно по инвестициям в производство. Это прежде всего технологии, это прежде всего дроны и снаряды к артиллерии", - добавил президент.

Отдельно Украина работает по дронам-перехватчикам, которые помогут защитить население от "Шахедов".

"Несколько наших отечественных предприятий, а соответственно - видов дронов, дают результаты. Мы работаем с нашими партнерами ради более ощутимого финансирования, и я уверен - это будет. Объемы производства перехватчиков уже наращиваются", - подчеркнул Зеленский.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее Владислав Волошин заявил, что у России нет возможностей для высадки десанта в Одессе и захвата города. В такой ситуации врагу бы пришлось форсировать Днепр, а далее - захватить Херсон и Николаев.

Российские войска продвинулись в Донецкой и Сумской областях, рассказали аналитики DeepState. На Сумщине враг прорывается вблизи Юнаковки, а в Донецкой области - вблизи Александро-Калиново и Отрадного.

Противник потерял много своих оккупантов в боях за Андреевку на Сумщине, рассказал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. Стремительного продвижения врага не фиксируется.

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