Оккупанты продвинулись в двух областях Украины: в DeepState раскрыли направления

Аналитики отметили, что россияне прорвались в трех населенных пунктах.

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Продвижение РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, DeepState

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Оккупанты имеют продвижение на фронте

Армии РФ удалось прорваться в Сумской и Донецкой областях

В четверг, 19 июня, стало известно, что российская оккупационная армия продвинулась в Сумской и Донецкой областях. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Так, по информации аналитиков, враг прорывается вперед в селе Юнаковка, что в Сумской области.

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Юнаковка / фото: DeepState

В то же время, в Донецкой области оккупанты наступают вблизи нескольких населенных пунктов. В частности, продвижение зафиксировано вблизи Александро-Калиново и Отрадного.

Александро-Калиново / фото: DeepState

Отрадное / фото: DeepState

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что в последние дни на Сумском направлении наблюдается определенное снижение активности противника, в том числе и в использовании квадроциклов или мотоциклов для прорывов вглубь украинской территории.

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, что по состоянию на сейчас Россия не имеет возможности высадить морской десант на побережье Одессы. Также у врага нет сил, чтобы захватить город.

В то же время, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что во время летнего наступления, в основном, оккупанты будут давить в районе Константиновки и Покровска. По его словам, оккупанты перебрасывают значительное количество мощностей к этим двум точкам.

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