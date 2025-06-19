Оккупанты продвинулись в двух областях Украины: в DeepState раскрыли направления

Коротко:
- Оккупанты имеют продвижение на фронте
- Армии РФ удалось прорваться в Сумской и Донецкой областях
В четверг, 19 июня, стало известно, что российская оккупационная армия продвинулась в Сумской и Донецкой областях. Об этом сообщили аналитики DeepState.
Так, по информации аналитиков, враг прорывается вперед в селе Юнаковка, что в Сумской области.
В то же время, в Донецкой области оккупанты наступают вблизи нескольких населенных пунктов. В частности, продвижение зафиксировано вблизи Александро-Калиново и Отрадного.
Ситуация на фронте - что известно
Как сообщал Главред, спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что в последние дни на Сумском направлении наблюдается определенное снижение активности противника, в том числе и в использовании квадроциклов или мотоциклов для прорывов вглубь украинской территории.
Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, что по состоянию на сейчас Россия не имеет возможности высадить морской десант на побережье Одессы. Также у врага нет сил, чтобы захватить город.
В то же время, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что во время летнего наступления, в основном, оккупанты будут давить в районе Константиновки и Покровска. По его словам, оккупанты перебрасывают значительное количество мощностей к этим двум точкам.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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