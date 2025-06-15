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ВСУ поразили объект производства БпЛА в России: Генштаб раскрыл детали атаки

Руслана Заклинская
15 июня 2025, 20:44
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Средства поражения достигли цели в Республике Татарстан, рассказал Генштаб ВСУ.
ВСУ поразили объект производства БпЛА в России: Генштаб раскрыл детали атаки
ВСУ ударили по заводу "шахедов" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • Силы обороны нанесли удар по военному объекту РФ
  • Поражено одно из мест производства ударных БпЛА
  • Средства поражения достигли района цели

В воскресенье, 15 июня, Силы обороны Украины нанесли очередной прицельный удар по объекту военно-промышленного комплекса России. Поражено одно из мест производства ударных БпЛА врага. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В ходе операции подразделения Сил специальных операций ВСУ в тесной координации с другими компонентами Сил обороны поразили один из ключевых объектов ВПК России - предприятие в городе Елабуга, что в Республике Татарстан.

видео дня

Именно на этой производственной базе, по данным Генштаба, россияне организовали изготовление, тестирование и запуск ударных БпЛА. В дальнейшем эти дроны применялись для атак по территории Украины, в том числе по энергетической и гражданской инфраструктуре.

"Подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются", - заявили в ведомстве.

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины продолжают системную работу по уничтожению военно-экономического потенциала агрессора. Такие действия имеют целью не только усложнить России продолжение вооруженной агрессии против Украины, но и заставить ее свернуть боевые действия.

Атаки дронов в России - последние новости

Как сообщал Главред, 15 июня ударные дроны атаковали объекты в российском Татарстане. Местные публикуют фото вероятного удара дрона по Елабуге, где расположена особая экономическая зона Алабуга - вероятное место сборки российских БпЛА. Из-за атаки зафиксированы перебои с мобильным интернетом и связью в регионе.

Также Татарстан атаковали утром 10 июня. Взрывы прогремели в Елабуге, где оккупанты производят "Шахеды", и вблизи Нижнекамска.

Кроме этого, 11 июня в Энгельсе Саратовской области прогремел мощный взрыв. По разным данным, взрыв произошел либо на 9-м Центральном авторемонтном заводе, либо на предприятии "РусКон-С", что вблизи нефтебазы "Кристалл" и авиабазы "Энгельс".

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Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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