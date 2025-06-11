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Прозвучало не менее 15 взрывов: дроны атаковали Тамбовский пороховой завод в РФ

Анна Ярославская
11 июня 2025, 07:36
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Тамбовский пороховой завод – одно из крупнейших предприятий, которое специализируется на производстве боеприпасов и пороха.
Тамбовский пороховой завод
Тамбовский пороховой завод попал под удар дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • В РФ прогремели взрывы
  • Под удар дронов попал Тамбовский пороховой завод

В ночь на 11 июня в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод в городе Котовск. Местные жители сообщают о многочисленных взрывах на крупнейшем в России производителе пороха.

Как сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей, в небе над Котовском прозвучало не менее 15 взрывов. В городе были слышны сирены воздушной тревоги.

видео дня

Смотрите видео - В российском Тамбове прогремели взрывы:

Скриншот

Официальная информация о масштабах повреждений или пострадавших в результате инцидента в настоящее время отсутствует.

В Минобороны РФ заявили, что за ночь над Тамбовской областью был сбит один БПЛА.

Дрон
Дрон "Лютый" - основные характеристики / Инфографика: Главред

Как пишет Telegram-канал Astra, Тамбовский пороховой завод – одно из крупнейших предприятий, которое специализируется на производстве боеприпасов и пороха для стрелкового оружия, артиллерийских систем, гранатометов, минометов и танковых снарядов. Завод также производит компоненты взрывчатых веществ, в частности нитроцеллюлозу и колоксилин. Входит в состав госкорпорации Ростех. С марта 2023 года предприятие находится под санкциями.

Завод уже неоднократно атаковали БПЛА. В частности, он попал под удар дронов в ночь на 29 мая, в январе этого года, в июле 2024 года и в ноябре 2023-го.

Атаки дронов в России - последние новости

Как писал Главред, утром 10 июня ударные дроны заметили в республике Татарстан. Прогремели взрывы в районе города Елабуга, где оккупанты производят Шахеды.

Утром 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии — Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие, которое производит для российской армии антенны "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.

Кроме того, в ночь на 9 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины нанесли удар по аэродрому Саваслейка в Нижегородской области РФ.

1 июня была осуществлена атака на военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево. Именно там базируется стратегическая авиация России - в результате было поражено более 40 самолетов.

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