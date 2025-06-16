Мобилизация в армию: в ВСУ назвали, кому повестки вручат в первую очередь

Генштаб ВСУ определяет общую численность личного состава, необходимого для комплектования подразделений.

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В ВСУ пояснили порядок мобилизации / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр

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Генштаб ВСУ определяет общую численность личного состава, необходимого для комплектования

В ВСУ формируют мобилизационные планы, опираясь на реальные потребности

Распределение мобилизационных заданий строится на данных информационной платформы "Оберег", в которой отображается численность военнообязанных в каждом регионе, рассказали в управлении коммуникаций командовании Сухопутных войск ВСУ.

Это позволяет областным территориальным центрам комплектования планировать мобилизацию, исходя из фактического кадрового ресурса, закреплённого за конкретной территорией, говорится в материале УП.

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Уточняется, что Генштаб ВСУ определяет общую численность личного состава, необходимого для комплектования подразделений.

Затем областные ТЦК получают мобилизационные задачи и передают их на уровень районов. А после этого районные ТЦК занимаются составлением индивидуальных списков, рассылкой повесток, регистрацией и оповещением.

Обращается внимание на то, что Генеральный штаб ВСУ формирует мобилизационные планы, опираясь на реальные потребности конкретных воинских частей. При этом учитываются их боевые потери, задачи, штатная укомплектованность и текущая ситуация на фронте.

Отмечается, что выполнение мобилизационных заданий — это не просто служебная задача, а часть реализации законодательства по вопросам военной службы и мобилизации. При этом командиры подразделений обязаны контролировать исполнение обязанностей военнослужащими.

Если военный не выполняет своих обязанностей или делает это ненадлежащим образом, командир имеет право сделать официальное предупреждение или применить дисциплинарное взыскание.

/ Инфографика: Главред

Также за нарушение законодательства, связанного с мобилизацией и обороной, на работников ТЦК могут быть наложены административные штрафы согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Задачи по мобилизации формируются в зависимости от нужд конкретных воинских частей, с учётом их предназначения, потерь, численного состава и оперативной обстановки. Планирование мобилизации осуществляет Генеральный штаб ВСУ", — добавили в командовании Сухопутных войск.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13229, который позволит гражданам в возрасте от 60 лет заключать контракт на службу в Силах обороны Украины.

Ранее сообщалось, что военнообязанные граждане Украины, которые выехали за границу, все еще остаются под действием украинского законодательства о мобилизации.

Накануне стало известно, что Министерство здравоохранения Украины получило официальный запрос от Министерства обороны и Командования Медицинских сил ВСУ относительно разбронирования отдельных категорий медицинских работников.

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Что известно о Сухопутных войсках Украины? Сухопутные войска являются главным носителем боевой мощи Вооруженных Сил независимого Украинского государства. Это самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил Украины, главный носитель их боевой мощи, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше. Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в составе Вооруженных Сил Украины на основании Указа Президента Украины в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году, передает Минобороны Украины.

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