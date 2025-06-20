Российские офицеры массово бегут с передовой: ГУР нашло их 'безопасное укрытие'

Более 900 офицеров РФ переведены в тыловые части без надлежащей необходимости, свидетельствуют данные ГУР.

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Сотни российских офицеров сбежали от войны / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

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Российские офицеры массово избегают фронта

Большинство из них переводятся в тыл или уходят в СОЧ

Более 900 офицеров переведены в тыловые части без оснований

Российские офицеры массово избегают участия в боевых действиях в Украине. Они используют различные схемы для перевода в тыловые части или идут в СОЧ. Об этом сообщило ГУР.

По данным украинской разведки, более 45% офицеров Вооруженных сил РФ, которые находятся в составе резервных подразделений Южного военного округа России, не имеют никаких законных оснований для службы в тылу. Несмотря на это, они избежали отправки на передовую.

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"В документах, подписанных начальником штаба южного военного округа генерал-лейтенантом Михаилом Зусько, выявлены факты безосновательного перевода более 900 офицеров в тыловые части. Из них не менее 200 назначили несмотря на уже заполненную штатную численность подразделений", - говорится в сообщении ГУР.

Кроме этого, украинская разведка фиксирует случаи самовольного оставления службы этими офицерами.

"Массовый побег с передовой, оформленный как формальный перевод в тыл, свидетельствует о деморализации и кризисе в российском командном составе. Осознавая масштабы потерь и неизбежность собственной гибели, офицеры государства-агрессора пытаются любой ценой избежать участия в боевых действиях", - отметили в разведке.

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Как сообщал Главред, российский оккупант, которого считали пропавшим без вести, оказался жертвой каннибализма - его убил и съел сослуживец. Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР Украины. Преступление произошло в подразделении 68-й мотострелковой дивизии РФ, воюющей на Купянском направлении.

Также Россия способна мобилизовать еще миллион солдат, однако главная задача Украины и союзников - не дать ей такой возможности, ударив по экономике, заявил эксперт Тарас Загородний. Он отметил, что вместо того, чтобы считать потенциальных мобилизованных, следует парализовать российскую экономику

Кроме этого, во временно оккупированном Крыму зафиксировали активное перемещение российской инженерной техники между Феодосией и Джанкоем. Как сообщает партизанское движение "АТЕШ", это была имитация подготовки к форсированию Днепра для введения в заблуждение ВСУ.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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