Миллион россиян способны пригнать на войну: как Украина может перекрыть кислород РФ

Если у Кремля не останется денег, придется объявлять мобилизацию, отметил Тарас Загородний.

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Как лишить Россию возможности бросить миллион солдат на войну / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 4 отдельная танковая бригада

Ключевые тезисы Загороднего:

Россия может положить в этой войне еще миллион солдат

Главная задача Украины - лишить ее такой возможности через экономическое давление

Кремль пока избегает массовой мобилизации

Россия способна бросить на войну миллион новых солдат. Однако главная задача для Украины и ее партнеров - не дать врагу такой возможности, создав экономические условия, при которых продолжение агрессии станет не только рискованным, но и невозможным. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, несмотря на то, что лидер РФ Владимир Путин, теоретически, может "положить" на фронте еще миллионы людей, определенный предел в российском обществе все же существует. Это подтверждает и тот факт, что власть не объявляет новой большой волны мобилизации и не применяет массового насильственного призыва.

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"Пока у Кремля есть деньги, он и без мобилизации вербует людей для войны, в том числе и за рубежом. Однако нам нужно не считать, сколько в России миллионов людей, способных воевать, а использовать слабые места российской экономики, чтобы парализовать ее, лишив РФ возможности продавать нефть и свободно перевозить по железным или автомобильным дорогам любые грузы", - подчеркнул Загородний.

В таком случае, как отметил эксперт, Кремлю придется прибегнуть к мобилизации. Загородний подчеркнул, что принудительная мобилизация станет сложным вызовом для российской власти, поскольку она болезненно ударит по российской экономике и, согласно данным самой российской социологии, общество не готово, ведь "сейчас не 1941 год".

"Нам важно понимать, что Россия способна пригнать на войну еще миллион человек, но мы должны сделать все, чтобы лишить ее этой возможности", - добавил политический эксперт.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний назвал слабые места РФ и рассказал, как Украина может перекрыть кислород России уже до конца 2025 года:

Мобилизация в РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, в 2025 году Россия планирует мобилизовать не менее 280 тысяч человек для пополнения потерь в войне против Украины. По данным ГУР, более 120 тысяч из них составит так называемый "спецконтингент" - осужденные, подследственные, должники и лица с криминальным прошлым.

Также Россия проводит скрытую мобилизацию, заявил председатель Совета резервистов Иван Тимочко. В то же время он не исключает использования дополнительных сил из Северной Кореи.

Кроме этого, военный эксперт Олег Жданов отметил, что единственный неисчерпаемый ресурс РФ - это человеческий, и Путин готов бросать людей в штурмы, даже без техники. Он предположил, что новый источник мобилизации - студенты, ведь в Госдуму внесли законопроект об отмене отсрочки для них.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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