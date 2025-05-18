Россия долго не сможет воевать: в ВСУ оценили шансы противника

Россияне преувеличивают возможности своего войска и экономики.

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ВСУ вскоре могут столкнуться с серьезной угрозой / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Минобороны РФ

Что сказал Тимочко:

Сколько продлится война зависит от нескольких факторов

Враг сейчас тратит максимум ресурсов для новых наступлений

Воевать в течение десятилетий россияне не смогут

Власти и пропагандисты страны-агрессора России неоднократно утверждали о готовности воевать с Украиной в течение десятилетий, мол, у них на это есть ресурсы. Однако украинские военные ставят такие заявления под большое сомнение.

Об этом в эфире Эспрессо заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, на продолжительность войны повлияет несколько факторов, которые уже начали формироваться.

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Сейчас оккупационные войска получили задание максимально наступать, в частности новая угроза может возникнуть на Сумщине и у границ Днепропетровской области. Украинским защитникам придется столкнуться с этими вызовами.

Поэтому оценивать скорость срока окончания войны, как это делают в России, невозможно. При этом понятно, что в современных реалиях враг не сможет воевать настолько долго, как об этом говорят россияне.

"Точно, что Россия в современных условиях воевать долго, как они говорят о десятках лет, даже и полдесятка лет, не известно, на четверть десятка лет их экономика и государство вытянет. Чем больше агрессивная бравада России, как правило, тем меньше готовность этой страны к войне. Мы это тоже неоднократно исторически наблюдали", - добавил Тимочко.

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Напомним, Главред сообщал, что оборона города Торецк в Бахмутском районе Донецкой области продолжается. В городе еще остаются позиции украинских военных.

Ранее также в Третьей штурмовой бригаде заявили, что оккупационная армия страны-агрессора России наращивает активность в Харьковской области. Бригада отразила на этом направлении около 80 штурмов в течение недели.

Это накануне подтвердил и представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин. По его словам, войска оккупационной армии страны-агрессора России недавно предприняли попытку прорыва колонной техники на утраченные позиции возле населенного пункта Липцы.

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Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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