"Киев перешел границы": Орбану мерещатся "действия украинской разведки"

Виктору Орбану привиделась целенаправленная и согласованная кампания по дискредитации Будапешта.

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Виктор Орбан сделал новый выпад в адрес Украины / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

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Венгрия якобы подвергается нападкам, заявил Орбан

Премьеру Венгрии померещились действия украинской разведки

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новый безосновательный выпад в адрес Украины.

Скандальный венгерский политик говорит, что в НАТО должны отреагировать на то, что Украина якобы проводит финансированную и организованную кампанию клеветы против Венгрии, сообщило издание Magyar Nemzet.

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Глава правительства Венгрии заявил о якобы возникшей "уникальной и беспрецедентной ситуации", при которой государство, не входящее в НАТО, но стремящиеся стать его членом, организует целенаправленную, финансируемую и согласованную кампанию по дискредитации одного из членов Альянса.

По утверждению Виктора Орбана, его страна подвергается нападкам, которые, по его мнению, являются частью сознательной и хорошо организованной информационной атаки, в которой участвует украинская разведка.

"Киев перешёл все границы, и пришло время, чтобы НАТО дало этому чёткую оценку. Такие действия недопустимы, и Альянс не должен закрывать на них глаза", — подчеркнул премьер.

Также сообщается, что на предстоящих переговорах с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Орбан планирует поднять вопрос о, как он выразился, "недопустимом поведении" Украины по отношению к Венгрии.

Ранее сообщалось о том, что Венгрия выступает против военных миссий в Украине. Будапешт не несет ответственности за начало войны РФ против Украины, сказал Петер Сийярто.

Как писал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требовал от Украины возобновления транзита газа в обмен на продление санкций против страны-агрессора России.

Ранее сообщалось, что по словам Виктора Орбана у Венгрии были все шансы сохранить хорошие отношения с Россией, если бы не Брюссель. По этой же причине премьеру Венгрии приходится называть РФ агрессором.

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Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

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