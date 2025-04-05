РФ увеличивает запасы ракет: в ISW предупредили об угрозе масштабного удара

Главное:
- Россия увеличила количество ударов по Украине
- РФ хочет добиться уступок от Украины на переговорах
- Оккупанты производят и закупают много ракет
Страна-агрессор Россия нарастила атаки по Украине. Так, количество ударов беспилотников выросло более чем на 50 процентов с февраля 2025 года по сравнению с январем 2025 года. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что благодаря этим ударам РФ хочет получить уступки от Украины во время текущих переговоров с Соединенными Штатами.
По словам аналитиков, официальный представитель НАТО заявил 3 апреля, что Россия производит значительное количество ракет внутри страны и закупает дополнительные ракеты у Северной Кореи, чтобы увеличить запасы ракет в рамках подготовки к будущим масштабным ракетным ударам по Украине.
"Эти оценки согласуются с наблюдениями ISW относительно последних российских ударных пакетов, которые состояли преимущественно из беспилотников", - говорится в сообщении.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в пятницу, 4 апреля, в Кривом Роге прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали город баллистической ракетой. Самому маленькому раненому из-за атаки РФ по Кривому Рогу - 3 месяца. В медучреждениях находится более 30 человек.
Через несколько часов после удара баллистической ракетой Кривой Рог атаковали российские "Шахеды". В городе также прогремели взрывы. В четырех местах попаданий российских дронов возникли пожары.
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские обещания прекратить агрессию не соответствуют реальности. Поэтому, по его мнению, партнеры должны "нажать на единственную причину войны, а именно - на российское желание уничтожать и убивать".
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Что такое Институт изучения войны (ISW)?
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.
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