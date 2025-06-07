Большинство ошибается годами: как правильно жарить кабачки

Вы узнаете:
- Какую панировку лучше делать для кабачков
- Как жарить кабачки так, чтобы не "стреляло" масло
Жареные кабачки - сезонное блюдо, которое многие любят, но лишь единицы знают, как правильно их готовить. Однако украинский блогер Инна Лагомин поделилась своим секретом приготовления идеальных кабачков.
Главред узнал из ее видео в TikTok в какой последовательности и что нужно делать, чтобы жареные кабачки получились необычайно вкусными.
Для начала нужно промыть, нарезать на кольца и подсолить кабачки. Следующим шагом является панировка. Инна советует обвалять каждое кольцо в муке.
Далее в отдельную миску нужно налить воду и поочередно погружать туда кабачки, после чего их можно жарить на капли масла на сковородке. Блогер отмечает, что во время приготовления кабачков таким способом преимуществом будет не только вкус блюда, но и то, что масло во время жарки не будет "стрелять".
Смотрите видео, как правильно жарить кабачки:
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Кто такая Инна Лагомин?
Инна Лагомин - популярная украинская фудблогерка из Житомира, которая ведет кулинарный блог в Instagram и TikTok под ником @inna_la.food. В своем блоге она делится простыми и вкусными рецептами домашних блюд, в частности сезонных закусок, десертов и блюд на каждый день.
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