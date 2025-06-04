Эксперты призывают посыпать сад корицей в июне: неожиданная причина

Не все знают, что садоводы и огородники активно используют корицу для защиты растений от насекомых.

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Зачем посыпать сад корицей в июне - садоводы раскрыли тайну / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Зачем посыпать газон корицей

Чем полезна сладкая специя в саду

Газон занимает почетное место в сердце сада большинства людей, но поддерживать его пышным, зеленым и здоровым бывает непросто. Впрочем, опытные садоводы поделились маленькой хитростью, которая поможет мгновенно улучшить внешний вид газона. Главред узнавал, чем полезна корица в саду.

Корица - это не просто сладкая специя, которой можно приправлять еду, она содержит очень полезные свойства, которые делают ее идеальным ингредиентом для подкормки газона без использования химикатов, передает Express.co.

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Корица прекрасно отпугивает насекомых и вредителей, включая муравьев, тлей и комаров. А еще она и близко "не подпустит" белок в ваш сад.

И это еще не все, ведь свойства корицы также блокируют рост мха, грибков и других бактерий, которые могут нанести вред вашему газону.

"Эта ароматная специя обладает превосходными антимикробными свойствами, в первую очередь благодаря таким соединениям, как коричный альдегид. При посыпании травы корица действует как естественный барьер, подавляя рост вредных бактерий в почве", - рассказывают садоводы.

В общем корица - это настоящий суперпродукт для сада. Ведь специя стимулирует рост травы, отпугивает как мелких, так и крупных вредителей, а также не допускает развития грибков, мха и плесени.

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