Почему опытные садоводы посыпают комнатные растения корицей: ответ удивит

Вы узнаете:
- Как садоводы могут использовать корицу
- С какими проблемами она борется
Корица - известная специя, которая используется для приготовления различных десертов. Однако, эта специя также имеет и другие применения. В частности, это отличный способ устранить грибковые проблемы и отпугнуть вредителей.
Главред решил разобраться, почему хозяйки посыпают растения корицей.
Почему нужно посыпать комнатные растения корицей
Как пишет express.co.uk, белая плесень - это грибковое заболевание, которое поражает более 360 видов растений. Симптомы белой плесени проявляются в виде смоченных водой пятен на цветах, стеблях, листьях и стручках, в результате чего листья увядают, желтеют и в конце концов отмирают.
Для лечения растений, пораженных этим заболеванием, эксперты рекомендуют использовать корицу, которая также может помочь в решении других распространенных садовых проблем.
Еще одна проблема, с которой может помочь корица - это борьба с вредителями.
"Если у вас есть проблемы с муравьями в вашем доме или теплице, корица является хорошим отпугивателем. Муравьи не любят ходить там, где лежит порошок корицы, поэтому проблемы с муравьями летом уменьшатся", - отмечают эксперты.
В частности, корицей можно посыпать места, откуда вы заметили проникновение вредителей.
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