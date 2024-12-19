Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Почему опытные садоводы посыпают комнатные растения корицей: ответ удивит

Мария Николишин
19 декабря 2024, 17:58
75
Садоводов призывают посыпать свои растения корицей в декабре.
Почему опытные садоводы посыпают комнатные растения корицей: ответ удивит
Для чего растения посыпают корицей / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как садоводы могут использовать корицу
  • С какими проблемами она борется

Корица - известная специя, которая используется для приготовления различных десертов. Однако, эта специя также имеет и другие применения. В частности, это отличный способ устранить грибковые проблемы и отпугнуть вредителей.

Главред решил разобраться, почему хозяйки посыпают растения корицей.

видео дня

Почему нужно посыпать комнатные растения корицей

Как пишет express.co.uk, белая плесень - это грибковое заболевание, которое поражает более 360 видов растений. Симптомы белой плесени проявляются в виде смоченных водой пятен на цветах, стеблях, листьях и стручках, в результате чего листья увядают, желтеют и в конце концов отмирают.

Для лечения растений, пораженных этим заболеванием, эксперты рекомендуют использовать корицу, которая также может помочь в решении других распространенных садовых проблем.

Еще одна проблема, с которой может помочь корица - это борьба с вредителями.

"Если у вас есть проблемы с муравьями в вашем доме или теплице, корица является хорошим отпугивателем. Муравьи не любят ходить там, где лежит порошок корицы, поэтому проблемы с муравьями летом уменьшатся", - отмечают эксперты.

В частности, корицей можно посыпать места, откуда вы заметили проникновение вредителей.

Почему опытные садоводы посыпают комнатные растения корицей: ответ удивит
Какие растения отпугивают крыс / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что нужно знать об Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.

Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак комнатные растения корица сад
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Война не закончится, она вспыхнет снова": эксперт - о том, к чему ведут боевые действия

"Война не закончится, она вспыхнет снова": эксперт - о том, к чему ведут боевые действия

19:25Украина
Армия РФ хотела атаковать с двух направлений: ВСУ отбили массированный штурм

Армия РФ хотела атаковать с двух направлений: ВСУ отбили массированный штурм

19:12Украина
Закон о множественном гражданстве: первый, но неуверенный шаг

Закон о множественном гражданстве: первый, но неуверенный шаг

19:00Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Гости будут в восторге от закуски: рецепт крабового рулета на Новый год

Гости будут в восторге от закуски: рецепт крабового рулета на Новый год

Бельгия отложила передачу Украине самолетов F-16: в Le Soir раскрыли причины

Бельгия отложила передачу Украине самолетов F-16: в Le Soir раскрыли причины

Будут ли выключать свет в Украине 19 декабря: в ДТЭК рассказали, чего ждать

Будут ли выключать свет в Украине 19 декабря: в ДТЭК рассказали, чего ждать

Масштабный налет ATACMS на авиабазу РФ: аналитик рассказал, что могли поразить ВСУ

Масштабный налет ATACMS на авиабазу РФ: аналитик рассказал, что могли поразить ВСУ

Украинский балерун-предатель, рыдающий за Путиным, бежит из России

Украинский балерун-предатель, рыдающий за Путиным, бежит из России

Последние новости

19:25

"Война не закончится, она вспыхнет снова": эксперт - о том, к чему ведут боевые действия

19:12

Армия РФ хотела атаковать с двух направлений: ВСУ отбили массированный штурм

19:00

Закон о множественном гражданстве: первый, но неуверенный шагмнение

18:58

Россияне сжигают лица убитых солдат из КНДР: Зеленский объяснил тактику РФ

18:54

Бутилированная вода, которая стоит до $10 000 за литр: в чем ее особенность

Путинский режим обречён и долго не протянет, счёт идёт на год, может, несколько – ЭйдманПутинский режим обречён и долго не протянет, счёт идёт на год, может, несколько – Эйдман
17:58

Почему опытные садоводы посыпают комнатные растения корицей: ответ удивит

17:39

"Просто отморозок": Зеленский резко ответил на идею Путина о дуэли с "Орешником"

17:16

Как понять сигналы регулировщика: краткая инструкция для водителей

17:16

"Все, чем трясет Путин - разработки 1980-х": склады с оружием РФ опустошены на 70% - СотникВидео

Реклама
17:00

Водители удивлены таинственной кнопкой в новом автомобиле: для чего она нужна

16:54

В жизнь ворвутся беды: что нельзя делать в Предпраздник Рождества Христова

16:38

"В январе Трамп увеличит усилия": Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ

16:35

Выбрасывать не стоит: лайфхак с кольцом, которое находится под крышкой маслаВидео

15:43

Управляет Венера и Солнце: ТОП-4 знака зодиака, которым всегда везет по жизни

15:29

Чем отличается масло с разным процентом жирности: какое лучше покупать

15:12

Что не так на картинке: только самые внимательные найдут ошибку за 4 секунды

15:01

"Пусть пробуют сбить "Орешник": Путин вызвал Запад на дуэль - пригрозил ударом

14:42

ЕС передаст Украине 18,1 млрд евро помощи: Зеленский назвал сроки

14:42

Тариф на электроэнергию весомо вырастет: эксперт в сфере ЖКХ озвучил, на сколько

14:39

Почему джинсы нужно замачивать в уксусе: результат удивит многих

Реклама
14:33

Порошенко блокировал трибуну, требуя "Бойко геть!", а потом с командой его поддержал - эксперт

14:20

"Батон": в сети высмеяли писклявого российского певца

14:16

"Боль": внезапно умерла 18-летняя звезда шоу "Україна має талант"

13:55

В НАБУ затягивают с подозрением Коболеву за получение второй части миллионных премий

13:54

Водителям легко запутаться: что означает дорожный знак с перечеркнутой линией

13:42

Встреча с Трампом, угрозы "Орешником" и дуэль: Путин дал циничную конференцию

13:32

"Пришли в этот мир": Глинская стала мамой двойняшек и показала беременность

13:29

Ударит весенняя температура: когда в Украине резко изменятся погодные условия

12:46

"Он хитрый": эксперт объяснил, возможен ли ядерный удар - что задумал Лукашенко

12:46

Путин назвал войну в Украине "движухой": что заявил диктаторВидео

12:30

Как правильно ухаживать за цикламеном в горшке: принесет успех и счастье в дом

12:23

Чем убрать черную плесень с силикона: очень простой, но рабочий способВидео

12:09

Грозит срок: стало известно, сможет ли семья Яниса Тиммы доказать вину Седоковой

11:48

Оборону не прорвали: Сырский заявил об активизации оккупантов на фронте

11:41

"Для Путина это пощечина": Эйдман сказал, на что способна Россия в 2025 годуВидео

11:36

Как убрать нагар с газовых конфорок: легкий и очень эффективный способВидео

11:20

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Собакам - потеря контроля, Свиньям - истощение

11:04

В Париже насмерть сбили российскую телеведущую

11:00

Единственный на всю область: Генштаб подтвердил поражение ценного объекта в РФ

10:52

РФ хочет открыть путь на Херсон: оккупанты штурмуют острова в устье Днепра - Forbes

Реклама
10:34

Убиты 100 и ранены около 1000: армию КНДР "разносят" на Курщине - Reuters

10:15

"Лучше всего - большая армия": Зеленский ответил на прихоть Путина уменьшить численность ВСУ

10:08

Как отмыть сковороду от старого жира снаружи: очень хороший способВидео

09:48

"Дети остаются с мужем": Камалия рассказала о судьбе ее детей

09:43

Внести Курщину в состав Украины: эксперт озвучил интересный вариант переговоров с РФ

09:19

Погода на Рождество в Украине: будет ли снег и мороз

08:28

Британские войска могут отправить в Украину: цели назвал министр Британии

08:19

"Кто-то погибнет": отец бывшего мужа Седоковой сделал заявление о певице

08:19

Британия объявила пакет военной помощи Украине на $286 млн: что в него войдет

08:10

Почему режим Путина уязвим и что с ним будет?мнение

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять