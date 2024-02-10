Зачем в квартире раскладывать корицу: секрет, о котором знают единицы

Такую пряность можно использовать не только на кухне – она спасет ситуацию также в случае возникновения ряда бытовых проблем.

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Зачем в квартире раскладывать корицу/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Корица очень популярна во время приготовления различных блюд, но не все догадываются, что ее можно использовать не только на кухне. Такая пряность пригодится также при решении различных бытовых проблем. Например, если у вас остро встал вопрос, как сделать приятный запах в комнате или квартире.

Никто не застрахован от возникновения неприятного запаха дома. Он может появиться по разным причинам – если пригорело блюдо на кухне, если в комнатах длительное время не проводилось проветривание и т.д.

Если вы ищете способ, как убрать неприятный запах в квартире, то нужно будет выполнить несколько шагов. И на одном из этих шагов понадобится корица.

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Сначала нужно определить причину возникновения неприятного запаха и по возможности сразу эту причину устранить.

Не стоит использовать освежитель воздуха, ведь он просто смешается с тяжелым запахом в доме, и дышать там станет еще труднее.

Следующий шаг – нужно открыть окна для проветривания, а тем временем смочить полотенце раствором уксуса и воды и протереть все поверхности. Протирать не стоит только те поверхности, которым может навредить контакт с кислотой. Запах уксуса быстро выветрится, а с ним уйдет и неприятный запах.

После этого нужно расставить по комнатам емкости, в которые положить палочки корицы или молотую корицу, а также молотый кофе. Кофе и корица будут действовать как естественные освежители воздуха.

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