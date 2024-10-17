Какие растения являются токсичными для собак и кошек: стоит знать всем хозяевам

Специалисты по уходу за домашними животными рассказали о растениях, которые могут представлять опасность для ваших четвероногих друзей.

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Какие растения опасны для животных / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Многие любят размещать в своем доме сезонные растения. Однако, некоторые из них могут быть опасными для домашних любимцев, пишет Express.co.uk.

Какие растения опасны для животных

Эксперты организации Clear It Waste составили список популярных растений, которые могут быть токсичными для кошек и собак.

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"Если вы подозреваете, что ваш любимец мог проглотить что-то токсичное, немедленно обратитесь за помощью к ветеринару или в ветеринарную клинику, работающую в нерабочее время, как можно быстрее", - отмечают они.

Какие растения являются токсичными для домашних животных

Падуб. При попадании в организм ягоды падуба могут вызвать рвоту и диарею у домашних животных.

Падуб / фото: Википедия

Осенний крокус. Осенний крокус - красивое растение, которое часто выращивают в садах из-за его яркой окраски. Однако он чрезвычайно ядовит для домашних животных, поскольку содержит токсичный алкалоид колхицин.

Осенний крокус / фото: Википедия

Амариллис. Листья, стебли и луковицы амариллиса могут быть токсичными, если их проглотят кошки или собаки. Эксперты отмечают, что хотя маловероятно, что ваш домашний любимец проглотит достаточное количество амариллиса, чтобы нанести ему серьезный вред, все же лучше защитить своих пушистых друзей от этого растения.

Амариллис / фото: Википедия

Плющ. Плющ - еще одно растение, которое любят зимой за его способность сохранять листья, однако употребление этих листьев может вызвать рвоту, боль в животе, повышенное слюноотделение и диарею, а сок может вызвать болезненную контактную сыпь.

Плющ / фото: Википедия

Тис. Крайне важно держать домашних животных подальше от тисовых растений. Даже небольшой надкус может вызвать желудочно-кишечные симптомы, такие как рвота и диарея, а большее количество может вызвать мышечный тремор, затрудненное дыхание и судороги у собак.

Тис / фото: Википедия

Пуансеттия. Хотя пуансеттия вряд ли вызовет серьезные желудочно-кишечные симптомы, её сок может вызвать раздражение ротовой полости и желудка вашего домашнего любимца, что повлечет дискомфорт для него.

Пуансеттия / фото: Википедия

Омела. Её попадание в организм может вызвать легкие желудочно-кишечные симптомы, такие как рвота и диарея, а в редких случаях может привести к снижению кровяного давления, учащенному сердцебиению и затрудненному дыханию.

Омела / фото: Википедия

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