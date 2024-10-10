Не будет ни одной крысы: одно растение навсегда отгонит грызунов от дома и сада

Если крысы занадились в ваш дом, огород или сад, то они могут стать настоящей проблемой. Осенью крысы могут занаживаться в сады еще и потому, что люди часто ставят там кормушки для птиц, откуда грызуны часто пытаются полакомиться чем-то вкусным, если кормушка расположена так, что они могут в нее залезть.
Если крысы посягают на ваш сад, они также могут попасть в ваш дом. А это очень опасно, ведь грызуны могут переносить серьезные болезни.
Менеджер Vine House Farm Люси Тейлор дала несколько советов, как бороться с крысами, используя один продукт, который есть дома у большинства из нас, пишет The Mirror.
Дело в том, что крысы не любят сильных запахов некоторых растений и приправ. И одним из первых в этом списке является чеснок.
По словам эксперта, если вы хотите сделать так, чтобы грызуны не занадились к кормушкам для птиц, которые вы ставите в саду или рядом с домом, то стоит ставить такие кормушки вокруг или возле посаженного чеснока.
Но чеснок - не единственное растение, которое отпугивает крыс. Грызуны также боятся запаха лаванды, эвкалипта и мяты.
"Крысы также не любят определенные специи, такие как мята перечная, поэтому попробуйте сбрызгивать корм мятным маслом, чтобы отпугнуть их", - добавила Люси Тейлор.
Также она отметила, что грызуны боятся некоторых специй.
"Специи являются естественным отпугивателем крыс, поскольку грызуны не любят запах кайенского перца или любой острой пищи и порошка чили. Некоторые кормовые смеси (для птиц - ред.) содержат перечное масло", - отметила эксперт.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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