Большая ошибка: названы пять пород собак, которым нельзя жить в квартире

Эксперты выделили рейтинг пород собак, которые лучше и хуже всего подходят для жизни в ограниченном пространстве, в частности в квартире.

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Породы собак для квартиры - породы собак, которым нельзя жить в квартире / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Генеральный директор Pet Sprint Анджело Сорбелло, определил пять пород собак, которые идеально подходят для квартирной жизни, и пять, которые лучше избегать. Основные критерии, которые стоит учитывать, - это размер собаки, ее характер и уровень энергии.

В небольших квартирах лучше содержать породы, которые не требуют особого ухода или много физической активности, особенно для владельцев с насыщенным графиком. Учитывая, что 56% населения мира проживает в городах, вопрос пространства становится еще более актуальным для многих владельцев питомцев, и даже в помещении пространство может быть ограниченным, передает Express.

"Хотя многие считают, что всем собакам нужно много места, реальность такова, что некоторые породы на самом деле лучше приспособлены к жизни в квартире, чем другие. Главное - найти соответствие между потребностями собаки и стилем жизни хозяина", - указывает Анджело Сорбелло, генеральный директор Pet Sprint, онлайн-ресурса для владельцев домашних животных. видео дня

Французский бульдог считается лучшей породой для жизни в квартире, поскольку он является прекрасным компаньоном и не требует особого ухода, ведя преимущественно спокойный образ жизни. Эта порода хорошо себя чувствует, проводя время на диване.

На втором месте - кавалер-кинг-чарльз-спаниель, известный своей ласковостью, его часто называют "идеальным компаньоном на коленях".

Третье место занимает ши-тцу - очаровательная порода, которая прекрасно приспосабливается к жизни в небольших помещениях, отмечает Анджело Сорбелло.

Четвертое и пятое места достаются борзым и мопсам, которые также подходят для проживания в небольших квартирах.

Зато бордер-колли, сибирские хаски, австралийские овчарки, бигли и джек-рассел-терьеры являются породами, которым сложнее жить в квартире из-за потребности в большой физической активности и пространстве.

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