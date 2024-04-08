Никогда не подведет: 4 самые верные породы собак

Если вы хотите выбрать себе самого преданного четвероногого друга, то обратите внимание на породы из нашей подборки.

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Какие собаки самые преданные хозяину / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

При выборе домашнего питомца для многих важно знать, какая порода собак больше всего любит людей. Существует много пород, но если вы хотите выбрать себе самого преданного четвероногого друга, то обратите внимание на породы из нашей подборки.

Акита-ину

Милейшее на вид животное может с первого взгляда покорить сердце любого человека и не зря - они будут идеальным спутником.

Происхождение: Акита-ину – японская порода, которая изначально использовалась для охоты на медведей и оленей.

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Характер: Эти собаки обладают сильным характером, но они преданные и верные своим хозяевам.

Акита-ину / Фото: pixabay.com

Внешний вид: Акита-ину – крупные собаки с плотной мускулатурой, пушистой шерстью и характерными треугольными ушами.

Продолжительность жизни: Обычно 8-10 лет.

Немецкая овчарка

Немецкая овчарка - одна из самых популярных пород в мире, поскольку они легко поддаются дрессировке и очень умные животные.

Происхождение: Эта порода была разведена в Германии для пастушьих и служебных целей.

Характер: Немецкие овчарки – умные, легко обучаемые и преданные собаки.

Немецкая овчарка / Фото: pixabay.com

Внешний вид: Средних размеров собаки с густой шерстью и характерными черными масками на морде.

Продолжительность жизни: Обычно 8-13 лет.

Колли

Благородные колли являются настоящими долгожителями и всю свою жизнь они будут служить верой и правдой своему хозяину.

Происхождение: Колли – шотландская порода, которая использовалась для пастушьих задач.

Характер: Они дружелюбные, умные и преданные собаки.

Колли / Фото: pixabay.com

Внешний вид: Длинношерстные собаки с характерными маникюрными ушами.

Продолжительность жизни: Обычно 12-14 лет.

Можно ли кормить собаку один раз в день Эксперты Аризонского университета провели исследование и выяснили, что кормление собак лишь один раз в день снижает риск возникновения девяти видов возрастных проблем со здоровьем, в чтом числе рака, стоматологических проблем, снижения когнитивных способностей, расстройства желудочно-кишечного тракта, печени, почек и мочевыделительной системы, пишет Earth.com. По мнению исследователей, собакам может быть полезно питаться реже из-за их охотничьего происхождения. Их предки - волки - часто по несколько дней обходились без пищи. "Тем не менее наше исследование не установило причинно-следственной связи между самим режимом кормления и болезнями. Также стоит учитывать не только то, как часто животные едят, но и в каком количестве", — сказал один из авторов исследования Мэтт Кеберлейн из Вашингтонского университета.

Ротвейлер

Несмотря на свой устрашающий внешний вид, ротвейлеры обладают мягким характером, но важно, чбобы

Происхождение: Ротвейлеры были выведены в Германии для охраны и служебных целей.

Характер: Сильные, уверенные в себе настроенные собаки. Они настоящие защитники.

Ротвейлер / Фото: pixabay.com

Внешний вид: Мощные собаки с короткой шерстью и черными масками на морде.

Продолжительность жизни: Обычно 8-10 лет.

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