'Веселые и игривые': ТОП-5 пород собак, которые идеально подходят для детей

Ветеринар назвал ТОП-5 пород собак, которые легко находят "общий язык" с детьми и могут стать им настоящими друзьями.

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ТОП-5 пород собак для детей - какие породы собак лучшие друзья детей / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Многие люди задумываются о том, чтобы завести домашнего любимца, и эта идея особенно привлекает детей. Хотя такой шаг может вызвать определенные опасения, некоторые породы собак считаются идеальными для семей.

Известный ветеринар Амир Анвари (@amirthevet на TikTok) недавно поделился в видео профессиональными советами о том, какие породы прекрасно подходят для семейной жизни. Он отметил, что некоторые собаки легко адаптируются, имеют спокойный темперамент и проявляют терпеливость, что делает их хорошими компаньонами для детей, передает Mirror.

Анвари также подчеркнул, что стоит оценивать каждую собаку индивидуально. Хотя есть породы, которые обычно хорошо подходят для семей, важно обращать внимание на характер конкретного любимца, чтобы убедиться, что он станет частью вашей семьи. В своем видео ветеринар назвал пять пород, которые, по его мнению, являются лучшими для семейной жизни.

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Ирландский сеттер

На пятой позиции находится ирландский сеттер. Этот энергичный и грациозный пес известен своей скоростью и впечатляющей рыжей шерстью. Благодаря дружелюбному характеру, он прекрасно подходит для семейной жизни. По словам ветеринара, сеттеры обожают активные игры, в частности приносить теннисные мячики, что особенно нравится детям.

Смотрите видео о том, какие породы собак лучше всего подходят для детей:

Боксер

Далее идут боксеры, которые известны своей игривостью и энергией. Благодаря терпеливому и защитному характеру, они хорошо ладят с детьми и часто служат надежными охранниками.

Бигль

Третье место занимает бигль - жизнерадостная порода, которая славится своим дружелюбием и веселым нравом. Их дружелюбный характер делает биглей отличными компаньонами для семей.

Лабрадор

Лабрадоры, которые часто считаются одними из самых ласковых и активных пород, также попали в список. Их энергичность и добрый характер идеально подходят для семей с детьми, ведь они любят активные игры.

Золотистый ретривер

На первом месте по словам Амира является золотистый ретривер. Эта порода известна своим спокойным и ласковым характером, а также способностью легко поддаваться дрессировке. Они редко создают шум, что особенно ценят те, кто хочет сохранять тишину в доме, но их популярность остается высокой благодаря прекрасному взаимодействию с детьми.

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